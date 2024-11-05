Шоу продолжится? Последний рывок Трампа и Харрис перед выборами президента США, и при чём тут Илон Маск

Предвыборная кампания в США подходит к финалу. Перед днем голосования, намеченным на 5 ноября, оба кандидата — Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев — оказались в Пенсильвании. Штат не просто спорный, голоса его жителей могут оказаться в некоторой степени решающими.

Харрис провела начало дня в родном городе действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Скрантоне, а затем посетила еще несколько населенных пунктов. Как отмечает Bloomberg , помощники были сосредоточены на том, чтобы кандидат в президенты больше рассказывала о собственной программе, а не критиковала соперника Дональда Трампа.

Финальным аккордом в кампании Харрис станет митинг в Питтсбурге с участием Кэти Перри, которая должна выступить хедлайнером. И крупное мероприятие в Филадельфии. На нем ожидаются выступления Леди Гаги, Опры Уинфри, Рики Мартина и The Roots.

Как отмечает Reuters , Харрис собираются поддерживать и в родовой деревне Туласендрапурам (в ней родился дедушка нынешнего кандидата в президенты США по материнской линии), что расположена на территории нынешнего штата Тамилнад на юге Индии. Там за победу Харрис собираются молиться.

Дональд Трамп также большую часть дня находится в Пенсильвании. Однако его день будет завершен в Мичигане. Город Гранд-Рапидс под занавес, вероятно, выбран не случайно — именно здесь проходили его последние митинги в каждой из двух предыдущих президентских кампаний. Его поддержка менее медийная — на митинге к Трампу присоединились губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс и сенатор США от Флориды Марко Рубио.

Чиновникам пришлось отвечать на заявления Трампа и Маска о мошенничестве на выборах

Джен Истерли, директору Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры в администрации президента США Джо Байдена, пришлось отвечать на вопрос о мошенничестве в ходе текущих выборов. Заявления о фальсификации она назвала безответственными.

«Это делает работу наших иностранных противников за них и создает вполне реальные угрозы для избирательных комиссий обеих партий», — заявила Истерли в ответ на вопрос о заявлениях кандидата в президенты Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска о фальсификациях в ходе выборов (цитата по Bloomberg ).

Поддерживающему Трампа Маску же за идею раздавать 1 миллион долларов каждый день до 5 ноября пришлось отвечать в суде. Делалось это через компанию America PAC. Условия предполагали, что деньги могут достаться тому, кто подпишет петицию, призывающую к свободе слова и праву на ношение оружия. Победителем мог стать зарегистрированный избиратель в колеблющемся штате. В конкурсе не было указано, за какого кандидата избиратели должны отдать свои голоса.