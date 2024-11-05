Шоу продолжится? Последний рывок Трампа и Харрис перед выборами президента США, и при чём тут Илон Маск

Предвыборная кампания в США подходит к финалу. Перед днем голосования, намеченным на 5 ноября, оба кандидата — Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев — оказались в Пенсильвании. Штат не просто спорный, голоса его жителей могут оказаться в некоторой степени решающими.
В ходе президентской кампании по выборам президента США 2024 года остались 7 колеблющихся штатов. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.
Харрис провела начало дня в родном городе действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Скрантоне, а затем посетила еще несколько населенных пунктов. Как отмечает Bloomberg, помощники были сосредоточены на том, чтобы кандидат в президенты больше рассказывала о собственной программе, а не критиковала соперника Дональда Трампа.
Финальным аккордом в кампании Харрис станет митинг в Питтсбурге с участием Кэти Перри, которая должна выступить хедлайнером. И крупное мероприятие в Филадельфии. На нем ожидаются выступления Леди Гаги, Опры Уинфри, Рики Мартина и The Roots.
Как отмечает Reuters, Харрис собираются поддерживать и в родовой деревне Туласендрапурам (в ней родился дедушка нынешнего кандидата в президенты США по материнской линии), что расположена на территории нынешнего штата Тамилнад на юге Индии. Там за победу Харрис собираются молиться.
Дональд Трамп также большую часть дня находится в Пенсильвании. Однако его день будет завершен в Мичигане. Город Гранд-Рапидс под занавес, вероятно, выбран не случайно — именно здесь проходили его последние митинги в каждой из двух предыдущих президентских кампаний. Его поддержка менее медийная — на митинге к Трампу присоединились губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс и сенатор США от Флориды Марко Рубио.
Чиновникам пришлось отвечать на заявления Трампа и Маска о мошенничестве на выборах
Джен Истерли, директору Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры в администрации президента США Джо Байдена, пришлось отвечать на вопрос о мошенничестве в ходе текущих выборов. Заявления о фальсификации она назвала безответственными.
«Это делает работу наших иностранных противников за них и создает вполне реальные угрозы для избирательных комиссий обеих партий», — заявила Истерли в ответ на вопрос о заявлениях кандидата в президенты Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска о фальсификациях в ходе выборов (цитата по Bloomberg).
Поддерживающему Трампа Маску же за идею раздавать 1 миллион долларов каждый день до 5 ноября пришлось отвечать в суде. Делалось это через компанию America PAC. Условия предполагали, что деньги могут достаться тому, кто подпишет петицию, призывающую к свободе слова и праву на ношение оружия. Победителем мог стать зарегистрированный избиратель в колеблющемся штате. В конкурсе не было указано, за какого кандидата избиратели должны отдать свои голоса.
Поводом для рассмотрения дела стало обращение окружного прокурора Филадельфии Ларри Краснера. Убежденный демократ посчитал, что розыгрыш является незаконной лотереей, нарушающей закон штата, и должен быть немедленно прекращен. Однако, как сообщает CNN, судья Пенсильвании принял решение, что раздача Маском 1 миллиона долларов может быть продолжена.
Днем 4 ноября (по Москве) стало известно, что почти половина избирателей в США уже проголосовали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».
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