Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

с-з.

 765мм 90%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Трофейная техника в СПб
Как спилить дерево
Промышленный Петербург
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Канье едет в Петербург?
Кому повысят пенсии
Экскаватор федерального масштаба
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Шоу продолжится? Последний рывок Трампа и Харрис перед выборами президента США, и при чём тут Илон Маск

Шоу продолжится? Последний рывок Трампа и Харрис перед выборами президента США, и при чём тут Илон Маск

1 309
10 комментариев

Предвыборная кампания в США подходит к финалу. Перед днем голосования, намеченным на 5 ноября, оба кандидата — Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев — оказались в Пенсильвании. Штат не просто спорный, голоса его жителей могут оказаться в некоторой степени решающими.

В ходе президентской кампании по выборам президента США 2024 года остались 7 колеблющихся штатов. Это Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.

Харрис провела начало дня в родном городе действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Скрантоне, а затем посетила еще несколько населенных пунктов. Как отмечает Bloomberg, помощники были сосредоточены на том, чтобы кандидат в президенты больше рассказывала о собственной программе, а не критиковала соперника Дональда Трампа.

Финальным аккордом в кампании Харрис станет митинг в Питтсбурге с участием Кэти Перри, которая должна выступить хедлайнером. И крупное мероприятие в Филадельфии. На нем ожидаются выступления Леди Гаги, Опры Уинфри, Рики Мартина и The Roots.

Как отмечает Reuters, Харрис собираются поддерживать и в родовой деревне Туласендрапурам (в ней родился дедушка нынешнего кандидата в президенты США по материнской линии), что расположена на территории нынешнего штата Тамилнад на юге Индии. Там за победу Харрис собираются молиться.

Дональд Трамп также большую часть дня находится в Пенсильвании. Однако его день будет завершен в Мичигане. Город Гранд-Рапидс под занавес, вероятно, выбран не случайно — именно здесь проходили его последние митинги в каждой из двух предыдущих президентских кампаний. Его поддержка менее медийная — на митинге к Трампу присоединились губернатор Арканзаса Сара Хакаби Сандерс и сенатор США от Флориды Марко Рубио.

Чиновникам пришлось отвечать на заявления Трампа и Маска о мошенничестве на выборах

Джен Истерли, директору Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры в администрации президента США Джо Байдена, пришлось отвечать на вопрос о мошенничестве в ходе текущих выборов. Заявления о фальсификации она назвала безответственными.

«Это делает работу наших иностранных противников за них и создает вполне реальные угрозы для избирательных комиссий обеих партий», — заявила Истерли в ответ на вопрос о заявлениях кандидата в президенты Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска о фальсификациях в ходе выборов (цитата по Bloomberg).

Поддерживающему Трампа Маску же за идею раздавать 1 миллион долларов каждый день до 5 ноября пришлось отвечать в суде. Делалось это через компанию America PAC. Условия предполагали, что деньги могут достаться тому, кто подпишет петицию, призывающую к свободе слова и праву на ношение оружия. Победителем мог стать зарегистрированный избиратель в колеблющемся штате. В конкурсе не было указано, за какого кандидата избиратели должны отдать свои голоса.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение окружного прокурора Филадельфии Ларри Краснера. Убежденный демократ посчитал, что розыгрыш является незаконной лотереей, нарушающей закон штата, и должен быть немедленно прекращен. Однако, как сообщает CNN, судья Пенсильвании принял решение, что раздача Маском 1 миллиона долларов может быть продолжена.

Днем 4 ноября (по Москве) стало известно, что почти половина избирателей в США уже проголосовали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Камала Харрис Дональд Трамп Выборы в США
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Отец Родной
57 минут
У лахтоногих завтра тяжёлая смена....
Klaustrofobik
10 минут
Кто бы не выиграл в США, в России выборов нет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Новости компаний
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00