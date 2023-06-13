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    Дональд Трамп не признал себя виновным в суде в Майами

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    Дональд Трамп отказался признать себя виновным в ненадлежащем хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает 13 июня CNN. Об этом Трамп заявил на заседании суда в Майами.

    «Не виновен», — ответил он на вопрос судьи.

    Напомним, 9 июня Дональду Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам. По совокупности статей бывшему президенту США грозит до 400 лет тюрьмы.

    Сотрудники ФБР в августе прошлого года при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде изъяли в совокупности 102 документа: 27 нашли в кабинете, 75 — в кладовке. На 17 документах стоял гриф «Совершенно секретно», напоминает ТАСС.

    Впервые в истории США бывший президент страны стал обвиняемым на федеральном уровне. Сегодня 45-й президент Соединенных Штатов был формально арестован в соответствии с принятой в стране юридической процедурой.

    Трамп уже был под арестом в апреле.

    Дело в том, что в американском праве арест — обязательная часть выдвижения обвинений. Статус арестованного не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

    К этой минуте Дональда Трампа и его бывшего помощника Уолта Науту выпустили из здания суда, наложив запрет определенных действий: судья запретил им общаться со свидетелями по делу, передает The New York Times.

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