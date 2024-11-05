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Власть Путин вновь подтвердил готовность к переговорам по Украине

Путин вновь подтвердил готовность к переговорам по Украине

5 742
47 комментариев

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот 5 ноября вновь подтвердил готовность Кремля к переговорам по поводу конфликта на Украине.

По его словам, Москва не только готова к переговорам по Украине, но и вела эти переговоры в Стамбуле, но тогда Киев отказался от договоренностей.

«Россия не стремится к конфронтации. Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает», — сказал президент.

Он также отметил, что Кремль ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию. Москва, по его словам, проводит конструктивный внешнеполитический курс, это подтвердил недавний саммит БРИКС в Казани.

При этом, добавил он, курс Запада в отношении России глубоко ошибочен.

Кроме того, Путин заявил, что Россия прилагает усилия, чтобы не допустить большой войны на Ближнем Востоке.

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Владимир Путин Украинский конфликт Мирные переговоры
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Комментарии
46
Kostiks
29 минут
а что, все цели уже достигнуты?)
Mathias R.
53 минуты
Все поверили.
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