Магнитную бурю ждём завтра. Астрономы показывали опасный гигантский протуберанец

Магнитная буря может начаться на Земле 6 ноября ближе к полуночи. Пик ожидается утром 7 ноября, а затем ещё один — вечером. Эта буря будет слабой, уровня G1. Такой прогноз даёт на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Основным источником угроз для Земли в эти дни являются не X-вспышки, как обычно, а риск отрыва от Солнца гигантского протуберанца, рассказывали в лаборатории 2 ноября. Размер волокна составлял более полумиллиона километров, сам протуберанец на тот момент висел как облако на высотах порядка 10 тысяч км над солнечной поверхностью. Факт выброса при таких размерах практически неизбежен.

«Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными накопителями вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ним угрозы», — отмечают астрономы.