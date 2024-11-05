Сотни тысяч голов скота погибли в Курской области, на тысячах гектаров не убрать урожай

В Курской области, где после августовского вторжения идут боевые действия и действуют режимы ЧС и КТО, ущерб от потери поголовья скота оценивается в три с лишним миллиарда рублей. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала в интервью «Ведомостям» , опубликованном 5 ноября.

«Мы рассчитывали на рост показателей в этом году на 4%, но из-за тяжелой ситуации в Курской области фактически останемся на уровне прошлого года в 6 миллионов тонн», — рассказала Лут.

Пострадали, по ее словам, в основном свинофермы и молочные комплексы, погибло около 25,7 тысячи голов крупного рогатого скота и 322,6 тысячи свиней. Поголовье планируется восстановить или на уже действующих животноводческих комплексах, или построить новые. Под это уже запрошено финансирование. Минсельхоз обсуждает с Минфином возврат льготного кредитования для производителей свинины, от которого отказались несколько лет назад.

В Белгородской области разрушена птицефабрика «БЭЗРК-Белгранкорма». Это сказалось на объёмах производства в рамках региона, но не отразится на статистике по стране, учитывая прошлогодний провал из-за вспышки птичьего гриппа.

«Это порядка 5500 тонн. Но по этому виду продукции не такая серьезная ситуация — в этом году всего в стране у нас будет произведено более 7 миллионов тонн», — рассказала Лут.