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Общество Финансы Сотни тысяч голов скота погибли в Курской области, на тысячах гектаров не убрать урожай

Сотни тысяч голов скота погибли в Курской области, на тысячах гектаров не убрать урожай

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25 комментариев

В Курской области, где после августовского вторжения идут боевые действия и действуют режимы ЧС и КТО, ущерб от потери поголовья скота оценивается в три с лишним миллиарда рублей. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала в интервью «Ведомостям», опубликованном 5 ноября.

Ситуация в Курской области отразится на производстве свинины в целом по России.

«Мы рассчитывали на рост показателей в этом году на 4%, но из-за тяжелой ситуации в Курской области фактически останемся на уровне прошлого года в 6 миллионов тонн», — рассказала Лут.

Пострадали, по ее словам, в основном свинофермы и молочные комплексы, погибло около 25,7 тысячи голов крупного рогатого скота и 322,6 тысячи свиней. Поголовье планируется восстановить или на уже действующих животноводческих комплексах, или построить новые. Под это уже запрошено финансирование. Минсельхоз обсуждает с Минфином возврат льготного кредитования для производителей свинины, от которого отказались несколько лет назад.

В Белгородской области разрушена птицефабрика «БЭЗРК-Белгранкорма». Это сказалось на объёмах производства в рамках региона, но не отразится на статистике по стране, учитывая прошлогодний провал из-за вспышки птичьего гриппа.

«Это порядка 5500 тонн. Но по этому виду продукции не такая серьезная ситуация — в этом году всего в стране у нас будет произведено более 7 миллионов тонн», — рассказала Лут.

Введение режима КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях после вторжения ВСУ также повлияло на ситуацию с урожаем, например курские аграрии из-за отсутствия доступа не могут убрать зерновых на площади 150 тысяч гектаров. В этих трёх регионах, по прогнозу министерства, ожидается недобор урожая примерно в 1,2–1,5 миллиона тонн.

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Комментарии
25
282437267
1 час
а ежели еще видосики в ТГ от местных жителей посмотреть.. а послушать ярого пу триота Калашникова.. но глу бинариям норм, гордятся изо всех сил... щаз еще лахта зави зжит
280896530
58 минут
"Я принял решение". Мы еще не забыли, кто принял это решение и кто в ответе за происходящее. А те, кто восторженно поддерживает, тому даже талонов давать не надо, пусть вяличием питаются пока не...
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