Упал в яму для газопровода. В Талице расследуют странную смерть 9-летнего ребёнка

Второклассник погиб по дороге в магазин в городе Талица Свердловской области. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мальчик 2015 года рождения вчера днём, около 16:30, вышел из дома в магазин и, пройдя 120 метров, упал в яму, выкопанную для протяжки линии газопровода. Яма размером 1,5 на 1,5 метра и глубиной 2 метра была заполнена водой и не огорожена. Через час с небольшим родители заволновались, пошли искать сына и увидели его в яме. Они привезли его, уже не подававшего признаков жизни, в больницу. Врачи ничего сделать не смогли.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.