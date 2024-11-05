Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

штиль.

 764мм 96%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Наука без русских
Трофейная техника в СПб
Промышленный Петербург
Как спилить дерево
Новая станция метро
Как разоряли музеи
Канье едет в Петербург?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Упал в яму для газопровода. В Талице расследуют странную смерть 9-летнего ребёнка

Упал в яму для газопровода. В Талице расследуют странную смерть 9-летнего ребёнка

2 236
3 комментария

Второклассник погиб по дороге в магазин в городе Талица Свердловской области. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мальчик 2015 года рождения вчера днём, около 16:30, вышел из дома в магазин и, пройдя 120 метров, упал в яму, выкопанную для протяжки линии газопровода. Яма размером 1,5 на 1,5 метра и глубиной 2 метра была заполнена водой и не огорожена. Через час с небольшим родители заволновались, пошли искать сына и увидели его в яме. Они привезли его, уже не подававшего признаков жизни, в больницу. Врачи ничего сделать не смогли.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований федерального законодательства, в том числе требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ребенок погиб Свердловская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
282437267
30 минут
представить еще лет 15 назад то, как сейчас проводятся любые копательные работы, было невозможно. ибо полная безответственность развращает не только власть сверху, но и до низу всех оставшихся рукамиводителей. но скрепно rоловым норм, они как в совковые времена попыхтят на кухне по привычке - и дальше одобрямс
ixform
1 час
яму копал? забор не поставил ммм.. умер ребёнок, который ващета материнский капитал получил! и вычисления на несовершеннолетнего! плюс куплены учебники! забор надо ставить! а поку пусть отделается штрафом 850 тысяч рублей семье и 850 тысяч государству + срок небольшой 3 условно
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00