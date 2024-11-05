Упал в яму для газопровода. В Талице расследуют странную смерть 9-летнего ребёнка

Мальчик 2015 года рождения вчера днём, около 16:30, вышел из дома в магазин и, пройдя 120 метров, упал в яму, выкопанную для протяжки линии газопровода. Яма размером 1,5 на 1,5 метра и глубиной 2 метра была заполнена водой и не огорожена. Через час с небольшим родители заволновались, пошли искать сына и увидели его в яме. Они привезли его, уже не подававшего признаков жизни, в больницу. Врачи ничего сделать не смогли.