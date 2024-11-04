«Ныряющий циклон» и первые сугробы. В городах России встречают зиму и непогоду

Ныряющий циклон с высокой скоростью перемещения ждут в ближайшее время в разных городах России. Коллапс уже случился 4 ноября на дорогах Москвы и Подмосковья, сообщает MSK1.ru , дошел циклон и до Курской области, куда принес порывистый ветер и дождь со снегом, засыпало снегом Белгородскую область, где произошло несколько ДТП.

Но непогода царит и в других регионах.

«4–5 ноября граница мощного снежного покрова пройдет по Русской равнине в сторону Брянска, Воронежа и других городов, — писало издание NN.ru . — Однако потом непогода сменит направление и уйдет на север, в сторону Санкт-Петербурга».

В самом Нижнем Новгороде снегопады ждут 10–11 ноября, но и 3 ноября город уже засыпало первым снегом.

К ветру и снегопадам готовятся и в Тюмени. 6, 7 и 9 ноября там ждут сильный ветер порывами до 12–14 метров в секунду. Пик похолодания ждут в среду в Прикамье. В Перми уже попадали деревья — из-за прихода циклона «Мартина».