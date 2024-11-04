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Происшествия «Ныряющий циклон» и первые сугробы. В городах России встречают зиму и непогоду

«Ныряющий циклон» и первые сугробы. В городах России встречают зиму и непогоду

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4 комментария

Ныряющий циклон с высокой скоростью перемещения ждут в ближайшее время в разных городах России. Коллапс уже случился 4 ноября на дорогах Москвы и Подмосковья, сообщает MSK1.ru, дошел циклон и до Курской области, куда принес порывистый ветер и дождь со снегом, засыпало снегом Белгородскую область, где произошло несколько ДТП.

Но непогода царит и в других регионах.

«4–5 ноября граница мощного снежного покрова пройдет по Русской равнине в сторону Брянска, Воронежа и других городов, — писало издание NN.ru. — Однако потом непогода сменит направление и уйдет на север, в сторону Санкт-Петербурга».

В самом Нижнем Новгороде снегопады ждут 10–11 ноября, но и 3 ноября город уже засыпало первым снегом.

К ветру и снегопадам готовятся и в Тюмени. 6, 7 и 9 ноября там ждут сильный ветер порывами до 12–14 метров в секунду. Пик похолодания ждут в среду в Прикамье. В Перми уже попадали деревья — из-за прихода циклона «Мартина».

Снегом накрыло и Приморье, где без света и отопления осталось несколько населенных пунктов.

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Комментарии
4
280255781
1 час
Не-не-не, нам оттепель +8 обещали. Не надо нам на СПб обратно.
Гость
15 минут
Хоть бы зима была бы со снегом, а то ненавижу слякоть и +8 в декабре. И в январе тоже. Да и в феврале морозы хочу!
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