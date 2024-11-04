Подросток из Ленобласти оказался в больнице с серьезными ожогами из-за разгерметизации баллона с монтажной пеной

Ремонт на даче субботним вечером обернулся кошмаром для семьи из Кудрово. Рядом с подростком взорвался баллон с монтажной пеной, он в критическом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, трагедия произошла два дня назад в садоводстве «Маяк» Кировского района Ленобласти. Отец 12-летнего подростка занимался ремонтом в дачном доме, когда по непонятным причинам под ногами мальчика взорвался баллон.

У ребенка ожоги 65 % тела, они в промежности, на ногах и руках, на груди и голове. Мальчик помещен в реанимацию. Остальные члены семьи не пострадали.