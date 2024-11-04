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Происшествия Подросток из Ленобласти оказался в больнице с серьезными ожогами из-за разгерметизации баллона с монтажной пеной

Подросток из Ленобласти оказался в больнице с серьезными ожогами из-за разгерметизации баллона с монтажной пеной

1 849
4 комментария

Ремонт на даче субботним вечером обернулся кошмаром для семьи из Кудрово. Рядом с подростком взорвался баллон с монтажной пеной, он в критическом состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, трагедия произошла два дня назад в садоводстве «Маяк» Кировского района Ленобласти. Отец 12-летнего подростка занимался ремонтом в дачном доме, когда по непонятным причинам под ногами мальчика взорвался баллон.

У ребенка ожоги 65 % тела, они в промежности, на ногах и руках, на груди и голове. Мальчик помещен в реанимацию. Остальные члены семьи не пострадали.

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Комментарии
4
Гость
1 час
У шерстеподгорельцев тоже регулярно случаются ожоги в этом месте. 🥱
267184773
1 час
Как бы это не произошло, все равно печально.
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