Вопиющий случай: в Псковской области накрыли фирму, которая произвела 73 тонны «морепродуктов» из 48,5 тысячи аквариумных рыбок

В Псковской области раскрыли фиктивное производство морепродуктов из аквариумных рыбок. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, обозначившая нарушение как «вопиющий случай».

Распространением потенциально опасной продукции занималась компания ООО «Удмуртакваресурс», чья производственная площадка была зарегистрирована в городе Невеле.

Согласно информации Россельхознадзора, из 48,5 тысячи аквариумных рыбок были «изготовлены» 73 тонны различной рыбной продукции: филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака. На продукцию были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

По адресу регистрации инспекторы производственной площадки не обнаружили и проинформировали правоохранительные органы Псковской области о факте выпуска в обращение потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения. Регистрацию несуществующей площадки аннулировали.