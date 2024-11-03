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Общество Вопиющий случай: в Псковской области накрыли фирму, которая произвела 73 тонны «морепродуктов» из 48,5 тысячи аквариумных рыбок

Вопиющий случай: в Псковской области накрыли фирму, которая произвела 73 тонны «морепродуктов» из 48,5 тысячи аквариумных рыбок

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30 комментариев

В Псковской области раскрыли фиктивное производство морепродуктов из аквариумных рыбок. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора, обозначившая нарушение как «вопиющий случай».

Распространением потенциально опасной продукции занималась компания ООО «Удмуртакваресурс», чья производственная площадка была зарегистрирована в городе Невеле.

Согласно информации Россельхознадзора, из 48,5 тысячи аквариумных рыбок были «изготовлены» 73 тонны различной рыбной продукции: филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака. На продукцию были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.

По адресу регистрации инспекторы производственной площадки не обнаружили и проинформировали правоохранительные органы Псковской области о факте выпуска в обращение потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения. Регистрацию несуществующей площадки аннулировали.

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ПО ТЕМЕ
Невель Фиктивное производство Морепродукты Россельхознадзор Аквариумные рыбки Псковская область Удмуртакваресурс
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Комментарии
30
Антибункерный
1 час
Можно рецепт как из нескольких аквариумных рыбок сделать тонну крабового мяса или даже красную рыбу? Многих граждан заинтересуют домашние блюда)))
Zet
1 час
как ловки удмурты со псковщины...
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