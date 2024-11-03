Грузия увеличила поставки природного газа из России до исторического рекорда в $90,1 млн

Грузия увеличила поставки природного газа из России до исторического рекорда в 90,1 миллиона долларов: так много российского газа Грузия не закупала за последние 15 лет.

За период с января по сентябрь 2024 года Грузия импортировала на 6,5% больше российского газа, чем за аналогичный период в прошлом году, следует из данных грузинской статистической службы.

Лишь в сентябре закупки составили 589,8 тысячи долларов, что на треть больше, чем в сентябре 2023 года, обращает внимание РИА Новости. По подсчетам агентства, объем проданного Грузии российского газа за три квартала стал максимальным за время ведения статистики с 2009 года.

Минэкономики Грузии пояснило, что тенденция связана с растущим спросом на газ в стране, а из Азербайджана (основного поставщиком в 2023 году — 78,47%) импортируется столько топлива, сколько позволяют технические и юридические условия.