Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся

Второй тур президентских выборов в Молдавии признан Центральной избирательной комиссией страны состоявшимся: явка превысила необходимые 20%. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

На 12:52 мск явка составила 22,76%; всего проголосовали свыше 641 000 граждан, на участках за рубежом — более 65 000.

Отмечается также, что явка выросла по сравнению с первым туром. Глава полиции Виорел Чернэуцяну сообщил об увеличении количества полицейских, дежурящих на избирательных участках и следящих за тем, чтобы второй тур выборов президента прошел без нарушений.

Участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).

Во втором туре президентских выборов участвуют действующая глава государства Майя Санду и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло.