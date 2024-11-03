Доцент петербургского вуза лишилась более 6 миллионов после разговора с мошенниками. Но «рекорд» не у нее

В последний рабочий день этой недели в правоохранительные органы обратились две пожилые женщины, которые попались на уловку телефонных мошенников о том, что их деньги в опасности, поэтому их нужно положить на «безопасный счет». Об этом 3 ноября стало известно «Фонтанке».

В Красносельском районе за помощью обратилась 76-летняя преподавательница кафедры менеджмента Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. Женщина пояснила, что с 22 по 30 октября она переводила средства неизвестному, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Всего мошенник завладел 6 млн 150 тыс.

В тот же день в полицию поступила информация от другой пенсионерки из Красногвардейского района, которая также стала жертвой мошенников. 83-летняя жительница рассказала, что, поверив в необходимость перевода своих средств на «безопасный счет», она неоднократно встречалась с курьерами и передавала им свои сбережения. В итоге она лишилась 12,9 млн рублей, значительная часть которых была получена от продажи ее квартиры.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Правоохранительные органы принимают меры для раскрытия данных преступлений.