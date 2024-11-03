В Петербурге четырехлетняя девочка выпила коньяк и оказалась в реанимации

Врачи детской городской больницы №5 реанимируют девочку четырех лет, которая, как пояснил отец, выпила стопку коньяка. Об этом 3 ноября стало известно «Фонтанке».

Ребенка забрали из квартиры на проспекте Народного Ополчения с отравлением алкоголем, ее в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Отец девочки рассказал, что около 23 часов субботы его дочь выпила 100 миллилитров коньяка, а через два часа ей пришлось вызвать скорую.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.