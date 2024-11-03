ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира подразделения «Хезболлы» в результате ракетного удара

Армия Израиля уничтожила командира подразделения «Насер» «Хезболлы» Джафара Хадера Фаура, нанеся удар с воздуха по району Джуайя на юге Ливана. Об этом ЦАХАЛ 2 ноября сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, были уничтожены и беспилотники этого подразделения. ЦАХАЛ возложил ответственность на Фаура за ракетные атаки с востока Ливана по израильской территории и планирование ряда атак против войск Израиля, а также за гибель мирных жителей.