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Общество ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира подразделения «Хезболлы» в результате ракетного удара

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командира подразделения «Хезболлы» в результате ракетного удара

900
9 комментариев

Армия Израиля уничтожила командира подразделения «Насер» «Хезболлы» Джафара Хадера Фаура, нанеся удар с воздуха по району Джуайя на юге Ливана. Об этом ЦАХАЛ 2 ноября сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, были уничтожены и беспилотники этого подразделения. ЦАХАЛ возложил ответственность на Фаура за ракетные атаки с востока Ливана по израильской территории и планирование ряда атак против войск Израиля, а также за гибель мирных жителей.

Ранее стало известно о назначении «Хезболлой» двух руководителей после смерти главы организации Хасана Насраллы, а также его предполагаемом преемника и двоюродного брата Хашема Сафиеддина.

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Комментарии
9
Klaustrofobik
1 час
Где то на просторах России в бункере наполнился чемодан.
281993927
49 минут
Молодцы евреи мочат своих врагов не накого ге оглядываясь. А наши только линии чертить да мутные комерчиские делишки с врагами крутить...
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