Праздник в самом разгаре. Танцующего под народные мотивы Беглова заметили на фестивале «Чудо света»

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

Фестиваль «Чудо света» в Петропавловской крепости уже восьмой год дарит петербуржцам яркий и зрелищный праздник. В этом году к веселью горожан присоединился губернатор Петербурга Александр Беглов. Сказав приветственную речь, глава города не смог удержаться и станцевал под народные мотивы.

Беглов, находясь в окружении детей и коллег, проникся тактом фольклорной музыки народов России и начал ритмично покачиваться. Музыка не дала спокойно стоять ни взрослым, ни детям. Пока играла бодрящая мелодия, зрители вместе с губернатором наблюдали за 3D-спектаклем, который показывали на стенах крепости.

Фестиваль, приуроченный ко Дню народного единства, будет идти в Петербурге до 4 ноября. Гости мероприятия смогут увидеть светомузыкальное представление, которое создали художники через призму нейросетей.