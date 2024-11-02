«Салават Юлаев» обыграл СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА 2 ноября уступил клубу «Салават Юлаев» со счетом 4:2. Матч регулярного чемпионата КХЛ проходил в Уфе.

Первую шайбу в первом периоде в ворота петербуржцев забил уфимский нападающий Егор Сучков — после того как вратарь СКА Егор Заврагин отбил удар Дениса Яна, Сучков подоспел на отскок и вогнал шайбу в сетку.

Уже во втором периоде нападающий СКА Захар Бардаков сравнял счет, получив пас Кузьмина от борта и отправив шайбу в ворота под щитками Самонова. Но еще до конца периода следующие два гола команде Романа Ротенберга забили Джош Ливо и Артем Пименов.

В третьем периоде нападающий СКА Михаил Григоренко бросил в ближний угол ворот и Самонов не успел среагировать. Счет стал 3:2 — все еще в пользу уфимской команды. Но, несмотря на серьезный напор петербуржцев, следующая, финальная шайба вновь влетела им в ворота: Шелдон Ремпал улучил момент, когда Заврагин убежал из ворот, и забил гол.

«Могли спастись в концовке, но чуть-чуть не хватило точности. Едем в Мытищи», — написали в телеграм-канале СКА.

К началу матча в копилке уфимской команды было 22 очка, набранные в 18 матчах сезона: с этим результатом клуб разместился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

У СКА было 31 очко из 44 возможных — команда Романа Ротенберга занимала вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Из 32 сыгранных ранее в КХЛ матчей между двумя клубами петербуржцы одержали победу в 18; уфимцы побеждали 14 раз.

30 октября СКА второй раз за сезон уступил «Локомотиву», прервав победную серию из семи матчей.