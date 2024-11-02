Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

с-з.

 755мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт «Салават Юлаев» обыграл СКА

«Салават Юлаев» обыграл СКА

371
Написать комментарий

Петербургский хоккейный клуб СКА 2 ноября уступил клубу «Салават Юлаев» со счетом 4:2. Матч регулярного чемпионата КХЛ проходил в Уфе.

Первую шайбу в первом периоде в ворота петербуржцев забил уфимский нападающий Егор Сучков — после того как вратарь СКА Егор Заврагин отбил удар Дениса Яна, Сучков подоспел на отскок и вогнал шайбу в сетку.

Уже во втором периоде нападающий СКА Захар Бардаков сравнял счет, получив пас Кузьмина от борта и отправив шайбу в ворота под щитками Самонова. Но еще до конца периода следующие два гола команде Романа Ротенберга забили Джош Ливо и Артем Пименов.

В третьем периоде нападающий СКА Михаил Григоренко бросил в ближний угол ворот и Самонов не успел среагировать. Счет стал 3:2 — все еще в пользу уфимской команды. Но, несмотря на серьезный напор петербуржцев, следующая, финальная шайба вновь влетела им в ворота: Шелдон Ремпал улучил момент, когда Заврагин убежал из ворот, и забил гол.

«Могли спастись в концовке, но чуть-чуть не хватило точности. Едем в Мытищи», — написали в телеграм-канале СКА.

К началу матча в копилке уфимской команды было 22 очка, набранные в 18 матчах сезона: с этим результатом клуб разместился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

У СКА было 31 очко из 44 возможных — команда Романа Ротенберга занимала вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Из 32 сыгранных ранее в КХЛ матчей между двумя клубами петербуржцы одержали победу в 18; уфимцы побеждали 14 раз.

30 октября СКА второй раз за сезон уступил «Локомотиву», прервав победную серию из семи матчей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
СКА Салават Юлаев Уфа КХЛ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13