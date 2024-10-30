СКА второй раз за сезон уступил «Локомотиву», прервав победную серию из семи матчей

Очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом» 30 октября, проходивший в Ледовом дворце Северной столицы, завершился в пользу гостей со счётом 3 : 2 (3 : 2, 0 : 0, 0 : 0).
«Ух, да, матч получился мощный, — говорится в сообщении на странице СКА в соцсети „ВКонтакте“. — Огня в Ледовом было в достатке, а вот гола, чтобы догнать ярославцев в третий раз, увы, не хватило. Уступаем сегодня. Но это повод начать новую победную серию».
Счет открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин на пятой минуте, ему ассистировали Павел Красковский и Мартин Гернат.
Уже через девять секунд следующий гол забил нападающий СКА Иван Демидов.
На 15-й минуте Александр Радулов вновь вывел «Локомотив» вперед.
Меньше минуты потребовалось Евгению Кузнецову, чтобы сравнять счет, но на 17-й Максим Шалунов в третий раз вывел ярославскую команду вперед.
Далее командам не удалось поразить ворота друг друга.
В итоге «Локомотив» с 38 очками и шестой победой подряд упрочил лидерство в Западной конференции, а команда Романа Ротенберга, хоть и прервав победную серию из семи матчей, занимает второе место — у нее 31 очко. Следующий матч у СКА 2 ноября в Уфе против «Салавата».
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