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Афиша Plus Культурный квартал «Брусницын» приглашает на фестиваль кожевенного дела. В программе — бесплатные лекции, спектакли и Шоу кнутов

Культурный квартал «Брусницын» приглашает на фестиваль кожевенного дела. В программе — бесплатные лекции, спектакли и Шоу кнутов

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9 и 10 ноября в культурном квартале «Брусницын» пройдет семейный фестиваль «Брусницын Фест», посвященный истории локации, кожевенному делу и культурному кварталу в целом. 0+

Дата праздника связана с днем рождения Николая Николаевича Брусницына, одного из братьев-купцов Брусницыных. В программе фестиваля — выставка о семье Брусницыных и о кожевенном ремесле, тематический маркет крафтовых кожаных изделий, экскурсии и лекции, различные мастер-классы для взрослых и детей, а также спектакли и Шоу кнутов. Все события, кроме нескольких мастер-классов, — бесплатные (но на некоторые понадобится бесплатная регистрация).

Шоу кнутов пройдет в 14:00 оба дня. Александр Барон продемонстрирует различные трюки и мастерство управления кнутом.

В первый день фестиваля в 16:00 пройдет танцевальный мастер-класс по танцам, популярным в эпоху расцвета семьи Брусницыных — таким как кадриль, вальс, мазурка, полька.

В 19:00 9 ноября начнется спектакль «Лунь» театра «Вокруг», который расскажет историю четырех существ, прибывших на Землю с целью вырастить маленькую луну Лунь и отправить ее на ночное небо. Это спектакль-перформанс, и все желающие смогут принять участие в представлении. 0+

В программе второго дня фестиваля — два спектакля.

В 16:00 «Театр им. Которого нельзя называть» покажет «Цирк уехал» — это уличная клоунада без слов. А в 19:00 — спектакль «Синема», зрители которого попадут на съёмочную площадку малобюджетного фильма. 12+

Темы экскурсий — «От кожевенного завода до арт-квартала: Брусницын — история успеха» (стартует в 12:00, в 14:00 и в 16:00 оба дня, 12+, регистрация по ссылке), «Культурный квартал Брусницын: роль паблик-арта в переосмыслении исторических пространств города» (старт в 15:30, 12+, регистрация здесь)

Темы лекций также связаны с кожевенным делом и историей. На лекции «Семейная сага купцов Брусницыных» (начало в 15:00 9 ноября) расскажут о результатах генеалогического исследования рода Брусницыных, проведенного в архивах автором лекции Марией Максутовой. В 17:00 состоится лекция о феномене возрождения кожевенного ремесла в ХХI веке, на которой основатель Школы кожевенного ремесла «I LOVE CRAFT» Александр Попов ответит на вопрос «Зачем руками?». 12+

10 ноября в 13:00 можно будет послушать про секреты современных кожзаводов на лекции основателя школы MaxiSchool Ирины Цыганковой «Как делают кожу в промышленных масштабах», а в 17:00 — узнать историю русской кожи, в которой «переплелось все: петровские реформы, роскошь итальянских палаццо, затонувший корабль, сокровища, европейские монархи, Романовы, русские в Париже и, наконец, Коко Шанель и модный дом Эрмес». 12+

Оба дня с 12 до 19 часов будут проходит мастер-классы, например по изготовлению кожаного брелока, мозаике, росписи пряничного домика, часть из них бесплатные. Полное расписание и регистрация — на сайте фестиваля.

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