Ученые расскажут о правдоподобии физических законов «Дюны»

Третья часть оскароносного фильма «Дюна» выйдет не раньше 2026 года, а в Петербурге совпадение: на одной неделе будут две независимые друг от друга «физические» лекции об ошеломительном мире вселенной Дюны и планеты Арракис. Обе лекции бесплатные.

Источник: кадр из фильма «Дюна»







Черви Шаи-Хулуды не ползают в песке Арракиса, а стремительно «плывут» в нем, будто в воде. Преподобная мать ордена Бене Гессерит для тайных разговоров создает вокруг себя поле, за которым ни одни уши этих секретов не услышат. Летательные аппараты похожи на вертолеты, но больше — на стрекоз. А объекты можно защищать от нападения, создавая вокруг них особое силовое поле.

Мир Дюны — мир отдаленного будущего человечества, которое отказалось от компьютерных технологий. Какие из физических законов другой галактики действуют и у нас? Какие «чудеса» возможны уже сейчас, а какие не вписываются ни в какие естественно-научные законы?

7 ноября в Центре по атомной энергии (Аэродромная ул., 4) об этом будет говорить Георгий Тимс, автор проекта «Физика для гуманитариев». А до того сотрудница научно-производственной организации «Ритверц» Ольга Жиронкина расскажет о «земной» ядерной физике, радиоактивности и радиации опасной и полезной.

А 10 ноября Новый физтех ИТМО приглашает в 17:00 в Маяковку (наб. р. Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл), 12+. Продолжим исследовать Дюну и подробно рассматривать с точки зрения правдоподобия и тамошнюю астрономию, и засушливую экосистему Арракиса, и космические путешествия. Экспертом для нас будет Михаил Соколов, ведущий сотрудник Института лазерных технологий Университета ИТМО. 16+