ДТП на трассе под Лугой унесло две жизни. Посмотрите, как Hyundai сбил пешехода и отлетел в «ГАЗель»

ДТП произошло на трассе «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти вечером 1 ноября. В аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сначала Hyundai Matrix спокойно двигался по слегка заснеженной трассе в сумеречную погоду. Но в какой-то момент 61-летний водитель легковушки не справился с управлением и сбил 29-летнего человека, который переходил дорогу в отведенном для этого месте. После чего Hyundai вылетел на встречку и «поцеловал» капот синей «ГАЗели». Пешеход и водитель Hyundai скончались на месте.