Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -1

1 м/c,

с-в.

 741мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84
Что изменилось с ноября
Промышленный Петербург
О выборах в США-2024
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия ДТП на трассе под Лугой унесло две жизни. Посмотрите, как Hyundai сбил пешехода и отлетел в «ГАЗель»

ДТП на трассе под Лугой унесло две жизни. Посмотрите, как Hyundai сбил пешехода и отлетел в «ГАЗель»

2 018
Написать комментарий

ДТП произошло на трассе «Петербург — Псков» в Лужском районе Ленобласти вечером 1 ноября. В аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сначала Hyundai Matrix спокойно двигался по слегка заснеженной трассе в сумеречную погоду. Но в какой-то момент 61-летний водитель легковушки не справился с управлением и сбил 29-летнего человека, который переходил дорогу в отведенном для этого месте. После чего Hyundai вылетел на встречку и «поцеловал» капот синей «ГАЗели». Пешеход и водитель Hyundai скончались на месте.

«Проводится проверка обстоятельств трагедии», — сообщает пресс-служба петербургской полиции.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
ДТП Луга
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20