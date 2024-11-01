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Происшествия Число жертв разрушительного наводнения в Испании выросло до 205 человек

Число жертв разрушительного наводнения в Испании выросло до 205 человек

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1 комментарий

В Испании в результате сильнейших за тридцать лет наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 205 человек. Об этом 1 ноября сообщает NBC.

По данным испанских властей, число погибших из-за наводнений составляет минимум 205 человек: 202 — в самой Валенсии и еще трое в пригородах. Городские улицы по-прежнему загромождены брошенными автомобилями и мусором, из-за которого некоторые жители не могут выбраться из своих домов. В ряде районов по-прежнему отсутствуют электричество, водоснабжение, а также стабильная телефонная связь.

«Ситуация невероятная. Это катастрофа, и помощи очень мало, — говорит житель Валенсии Эмилио Куартеро. — Нам нужна техника, краны, чтобы можно было передвигаться. Нам нужна большая помощь. А также хлеб и вода».

Мэр испанского города Чива отмечает, что из-за наводнений пропали целые дома и власти не знают, были ли внутри люди или нет. В настоящее время сотрудники сил безопасности и солдаты занимаются поиском пропавших без вести. Предполагается, что количество жертв стихии может увеличиться — погибшие могут находиться в разбитых автомобилях или затопленных гаражах.

Накануне сообщалось о 158 погибших в результате сильнейшего за тридцать лет наводнения в Испании. В Генконсульстве РФ сообщают, что пока они не получали официальных данных о пострадавших из-за наводнений в Испании россиянах. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Валенсию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.

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Комментарии
2
Гость
1 минута
Лазарева, надеюсь, держалась на поверхности?
276689045
24 минуты
А что с виноградниками и вино из Валенсии ?
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