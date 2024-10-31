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Происшествия Наводнение в Испании унесло жизни 95 человек: главное к этому часу

Наводнение в Испании унесло жизни 95 человек: главное к этому часу

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На один из крупнейших городов Испании Валенсию обрушилось сильнейшее за тридцать лет наводнение. Стихия унесла жизни как минимум 95 человек. В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.

Как передает Guardian, не менее 95 человек погибли в восточной, центральной и южной частях Испании из-за сильных наводнений, вызванных проливными дождями. Наводнения затопили города и деревни, повредив их инфраструктуру.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести. Между тем водителей призывают избегать дорог и не приближаться к вышедшим из берегов рекам. Такие предупреждения звучат в связи с тем, что неблагоприятные погодные условия в Испании еще не окончены, а значит, количество жертв может увеличиться.

Власти испанского города Валенсия, пострадавшего от наводнений, призвали жителей избегать затопленных и закрытых дорог, чтобы аварийно-спасательные службы могли устранить последствия от мощной стихии. Кроме того, более 1000 военнослужащих испанских подразделений экстренного реагирования были направлены в пострадавшие от природной аномалии районы.

«Вчера был худший день в моей жизни. <…> Мы оказались в ловушке, как крысы. Машины и мусорные контейнеры плыли по улицам. Вода поднималась до 3 метров», — подчеркнул мэр города Утьель, входящего в провинцию Валенсия, Рикардо Габальдон.

В связи с масштабными последствиями от природной аномалии по всей стране объявили трехдневный траур. Конгресс депутатов Испании почтил память погибших минутой молчания. Король Испании Филипп VI, в свою очередь, принес свои соболезнования семьям погибших в результате наводнений. Отмечается, что стихия, обрушившаяся на Испанию, стала самой разрушительной в стране с 1996 года — тогда из-за наводнений погибли 87 человек.

В среду, 30 октября, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан к единству и бдительности. По его словам, испанцы не должны терять настороженность, поскольку погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. Несмотря на то что в среду к 10 утра в Валенсии ослабли дожди, национальная метеорологическая служба предупреждает о новых штормах в четверг, 31 октября. Предполагается, что стихия переместится на северо-восток Пиренейского полуострова.

Ранее сообщалось, что более 60 человек погибли в наводнениях, возникших в Испании после проливных дождей. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Валенсию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.

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Педро Санчес Наводнение Испания Валенсия
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