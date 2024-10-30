BBС: больше 60 человек погибло во время наводнений после проливных дождей в Испании. Взгляните на жуткие кадры

Больше 60 человек погибло на юго-востоке Испании в наводнениях, возникших после проливных дождей. Аномалия обрушилась на Валенсию. Об этом 30 октября сообщает BBC News.

Источник: Kojo Nipsey channel / YouTube

В городе Чива, входящем в провинцию Валенсия, за последние восемь часов выпало больше годовой нормы осадков. Местных жителей настигли ливни и град. На данный момент региональные власти сообщают о 62 погибших. Уточняется, что это цифра неокончательная. Пока спасательные службы не могут зафиксировать точное число жертв, многие числятся пропавшими без вести. Для их поиска используются беспилотники. В частности, такие меры принимаются в испанском городе Летур.

С вечера вторника аварийные службы оказывают всевозможную помощь местным жителям. С самой стихией, которая разрушает мосты и скрывает под водой машины, справиться пока не представляется возможным. Спасатели просят людей не выходить из дома. В Валенсии приостановлено движение всех поездов, несколько самолетов перенаправлены в аэропорты других городов. BBC News со ссылкой на местные власти уточняет, что в городе из-за наводнений закрыты школы и парки.