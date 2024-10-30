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Происшествия BBС: больше 60 человек погибло во время наводнений после проливных дождей в Испании. Взгляните на жуткие кадры

BBС: больше 60 человек погибло во время наводнений после проливных дождей в Испании. Взгляните на жуткие кадры

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4 комментария

Больше 60 человек погибло на юго-востоке Испании в наводнениях, возникших после проливных дождей. Аномалия обрушилась на Валенсию. Об этом 30 октября сообщает BBC News.

В городе Чива, входящем в провинцию Валенсия, за последние восемь часов выпало больше годовой нормы осадков. Местных жителей настигли ливни и град. На данный момент региональные власти сообщают о 62 погибших. Уточняется, что это цифра неокончательная. Пока спасательные службы не могут зафиксировать точное число жертв, многие числятся пропавшими без вести. Для их поиска используются беспилотники. В частности, такие меры принимаются в испанском городе Летур.

С вечера вторника аварийные службы оказывают всевозможную помощь местным жителям. С самой стихией, которая разрушает мосты и скрывает под водой машины, справиться пока не представляется возможным. Спасатели просят людей не выходить из дома. В Валенсии приостановлено движение всех поездов, несколько самолетов перенаправлены в аэропорты других городов. BBC News со ссылкой на местные власти уточняет, что в городе из-за наводнений закрыты школы и парки.

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Комментарии
4
Гость
1 час
1 млрд. человек это же больше 60 ? я правильно понимаю заголовок статьи ?
264510841
1 час
Может нам еще слезу проронить за то что они нам санкции объявляют, а потом еще Будут и недвижимость у русских отнимать. Им на нас …. Так зачем нам эти новости?
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