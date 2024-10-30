«Затопило пригороды с российскими релокантами»: петербурженка рассказала об обстановке в Валенсии, где погибло 70 человек

Источник: Zuma / TASS







В Валенсии, третьем по величине городе Испании, жители столкнулись с тяжелыми последствиями сильного наводнения, унесшего жизни 70 человек. Петербурженка Татьяна, которая переехала 12 лет назад в Испанию, рассказала «Фонтанке», как местные пережили непогоду.

Сейчас в Валенсии солнечно, есть проблемы с водой

«У нас сейчас жара и солнечно, но вчера на севере Валенсии (в пригороде) разразилась настоящая стихия», — рассказала Татьяна. По её словам, за одну ночь выпала годовая норма осадков, что привело к затоплению пригорода, где проживают многие российские программисты. Сообщают о смытых автомобилях и заторах на дорогах. Закрыто метро, и не ходят междугородные поезда. Пострадавших размещают в спортзалах, правительство обещает полную поддержку.

Валенсия — третий по величине город Испании, в городской агломерации проживает 1 млн 600 тыс. человек. Исторически Валенсия подвержена наводнениям, последняя такая масштабная трагедия произошла 14 октября 1957 года. После двухдневных проливных дождей воды реки Турия буквально вздыбились и обрушились на город, затопив его двумя мощными волнами. Погиб 81 человек.

Источник: читательница «Фонтанки» Татьяна

«Сегодня я выходила в город, и многие магазины закрыты — в первую очередь это касается тех, что не относятся к первой необходимости. Музеи, супермаркеты работают, но, например, магазины одежды закрыты. Метро не функционирует, основное средство передвижения — автобусы», — пояснила Татьяна.

По последним данным, погибло 62 человека, в том числе дети. Число пропавших без вести также растёт, и многие надеются, что люди просто остались без связи. Сейчас все силы брошены на то, чтобы вызволить застрявших в домах валенсийцев. «У нас сейчас вторая проблема. В городе кто-то пустил слух, что будут перебои с водоснабжением. Поэтому сейчас в магазинах нет питьевой воды. Знакомые набрали ванны, все боятся перебоев», — сообщила петербурженка, уточнив, что в самом городе нет перебоев ни с водой, ни с электричеством.

Источник: читательница «Фонтанки» Татьяна

Ситуация остаётся напряжённой, и местные власти работают над восстановлением инфраструктуры и оказанием помощи пострадавшим.

Оповещения, затопление пригородов: что произошло в Валенсии 29 октября

По словам Татьяны, занятия в школах были отменены еще вчера. «Испанские школы работают обычно с 9 до 17 часов, и вчера дети вышли из школы как положено, но внешкольные занятия отменили без предварительного уведомления. Я пришла с детьми к закрытому спортзалу, а моя подруга чуть не попала в ужасную пробку, где как раз людей смыло с дороги», — рассказала она.

Примерно в 20:30 жителям Валенсии пришло текстовое и звуковое оповещение — оно сработало даже на выключенных смартфонах и устройствах, переведенных в режим без звука. «Из-за сильных дождей и как превентивная мера сегодня, в среду, стоит воздержаться от любых перемещений по дорогам в провинции Валенсия. Следите за будущими оповещениями по официальным каналам», — говорилось в предупреждении. Сигнал повторился в 7 утра в среду, когда на побережье была уже нормальная погода.

Источник: читательница «Фонтанки» Татьяна







По словам собеседницы «Фонтанки», самые страшные кадры приходили как раз с автострад, где людей смывало и сдувало вместе с автомобилями.

«Город находится на берегу моря. В октябре еще довольно тепло, и вода испаряется из моря естественным образом. Так вот с востока пошел сильный, мощный, холодный фронт, и все эти испарения с моря сдуло к нам на материк. В самом городе была сухая гроза, когда все сверкает, страшный штормовой ветер выдирает деревья с корнем, но воды не лилось с неба. Весь удар пришелся на северных подступах к городу, где выпала годовая норма осадков за один вечер. Все эти осадки по горным рекам и оврагам, которые обычно стоят пустые, вылились на жилые кварталы в пригородах. И это на самом деле огромная катастрофа, потому что два самых пострадавших ближайших пригорода — это, например, очень популярные места для жизни релоцированных российских программистов», — рассказала Татьяна.

Источник: Kojo Nipsey channel / YouTube