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Авто Город Пробка всё? На развязке КАД и Софийской закончили ремонт и сняли ограничения

Пробка всё? На развязке КАД и Софийской закончили ремонт и сняли ограничения

На юге Петербурга завершился масштабный ремонт на развязке Софийской улицы с КАД. Дорожники заменили асфальт на путепроводе и на съездах, ведущих к нему.

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В общей сложности на развязке уложили 30 тысяч квадратных метров нового асфальта, сообщает 31 октября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На путепроводе, пандусах и съездах развязки сняли старое дорожное покрытие, восстановили защитный слой гидроизоляции и уложили нижний слой из литого асфальтобетона и верхний — из щебеночно-мастичного. После этого на дорогу нанесли разметку.

На сегодняшний день на развязке сняты все ограничения движения. По данным «Яндекс.Карт», сейчас движение на Софийской у развязки с КАД свободное. Пока шел ремонт, улица регулярно стояла в длинной пробке. Софийская подключает к кольцевой юго-восточные районы Петербурга и обширную промзону в Шушарах и Колпино.

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