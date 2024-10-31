Пробка всё? На развязке КАД и Софийской закончили ремонт и сняли ограничения

Источник: СПб ГБУ «Мостотрест»







В общей сложности на развязке уложили 30 тысяч квадратных метров нового асфальта, сообщает 31 октября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На путепроводе, пандусах и съездах развязки сняли старое дорожное покрытие, восстановили защитный слой гидроизоляции и уложили нижний слой из литого асфальтобетона и верхний — из щебеночно-мастичного. После этого на дорогу нанесли разметку.

На сегодняшний день на развязке сняты все ограничения движения. По данным «Яндекс.Карт», сейчас движение на Софийской у развязки с КАД свободное. Пока шел ремонт, улица регулярно стояла в длинной пробке. Софийская подключает к кольцевой юго-восточные районы Петербурга и обширную промзону в Шушарах и Колпино.

Источник: Яндекс.Карты





