В Пушкине спасатели приехали тушить пожар, а нашли боеголовку времен ВОВ

В дежурную часть МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре в квартире на Детскосельском бульваре. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили не только возгорание, но и оружие времен Великой Отечественной войны.

Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, спасатели во время тушения пожара нашли несколько опасных предметов, среди которых были снаряд с элементами, похожими на боевую головку, а также оружие времен Второй мировой войны. На место вызвали полицию. Владелец квартиры пояснил правоохранителям, что занимается раскопками. Он был задержан и доставлен в местное управление МВД для дальнейшего разбирательства.