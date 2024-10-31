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Происшествия В Пушкине спасатели приехали тушить пожар, а нашли боеголовку времен ВОВ

В Пушкине спасатели приехали тушить пожар, а нашли боеголовку времен ВОВ

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В дежурную часть МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре в квартире на Детскосельском бульваре. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили не только возгорание, но и оружие времен Великой Отечественной войны.

Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, спасатели во время тушения пожара нашли несколько опасных предметов, среди которых были снаряд с элементами, похожими на боевую головку, а также оружие времен Второй мировой войны. На место вызвали полицию. Владелец квартиры пояснил правоохранителям, что занимается раскопками. Он был задержан и доставлен в местное управление МВД для дальнейшего разбирательства.

С места происшествия также были изъяты барабан с восемью патронами и предметы, напоминающие автомат и винтовку. Всё найденное отправили на экспертизу.

Задержанным оказался мужчина, который в 2018 году был осужден Пушкинским районным судом на 1,5 года условно по статье о незаконном хранении или ношении взрывчатых веществ.

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