Украина получила только десять процентов помощи, за которую в 2024 году проголосовал конгресс США, и «это не смешно». Об этом 30 октября заявил на пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, киевское руководство при планировании операций рассчитывало на конкретное количество ресурсов, но получило лишь десять процентов от этого пакета, пишет РИА Новости.
«Это не смешно», — возмутился Зеленский.
Накануне Пентагон опубликовал документ, в котором говорится, что военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США.
Ранее Зеленский возмутился раскрытием тайного пункта «плана победы», который включал в себя запрос на поставку американских ракет Tomahawk для ударов вглубь территории России. Зеленский спросил, означает ли это, что между партнерами нет ничего конфиденциального, и спросил «как это понимать».
The New York Times сообщала, что один из секретных пунктов «плана победы» Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS. Как утверждает источник издания, США сочли это требование «совершенно невыполнимым».
Президент США Джо Байден в апреле подписал закон о помощи Украине на $ 1 млрд. В него входят: дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты «Стингер», стрелковое оружие и патроны к нему, артиллерийские снаряды, БМП Bradley, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое вооружение.
Всего на помощь Украине должны были выделить 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».
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