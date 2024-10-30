«Это не смешно». Зеленский заявил, что Украина получила десять процентов от обещанной США помощи

Украина получила только десять процентов помощи, за которую в 2024 году проголосовал конгресс США, и «это не смешно». Об этом 30 октября заявил на пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, киевское руководство при планировании операций рассчитывало на конкретное количество ресурсов, но получило лишь десять процентов от этого пакета, пишет РИА Новости .

Накануне Пентагон опубликовал документ, в котором говорится, что военная поддержка Украины выявила набор проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США.

Ранее Зеленский возмутился раскрытием тайного пункта «плана победы», который включал в себя запрос на поставку американских ракет Tomahawk для ударов вглубь территории России. Зеленский спросил, означает ли это, что между партнерами нет ничего конфиденциального, и спросил «как это понимать».

The New York Times сообщала, что один из секретных пунктов «плана победы» Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk , дальность полета которых в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS. Как утверждает источник издания, США сочли это требование «совершенно невыполнимым» .

Президент США Джо Байден в апреле подписал закон о помощи Украине на $ 1 млрд . В него входят: дополнительные боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты «Стингер», стрелковое оружие и патроны к нему, артиллерийские снаряды, БМП Bradley, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также другое вооружение.

Всего на помощь Украине должны были выделить 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для ВСУ на открытом рынке, а 11,3 миллиарда — на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».