Список целей больше, чем число ракет. Зеленского «ошеломил» отказ США разрешить удары вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский был очень удивлен и буквально «ошеломлен» отказом президента США Джо Байдена разрешить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом 29 октября пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники издания отметили, что в прошлом Байден обычно уступал и после первоначального отказа выполнял просьбы Украины, но в этот раз все усилия Зеленского закончились ничем, поскольку тот не смог предоставить убедительных аргументов. Отмечается, что список украинских целей на территории РФ «значительно превышает» количество ракет, которые Вашингтон или любая другая страна могли бы предоставить Украине.