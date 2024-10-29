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Общество Список целей больше, чем число ракет. Зеленского «ошеломил» отказ США разрешить удары вглубь России

Список целей больше, чем число ракет. Зеленского «ошеломил» отказ США разрешить удары вглубь России

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25 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский был очень удивлен и буквально «ошеломлен» отказом президента США Джо Байдена разрешить удары американским оружием вглубь территории России. Об этом 29 октября пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники издания отметили, что в прошлом Байден обычно уступал и после первоначального отказа выполнял просьбы Украины, но в этот раз все усилия Зеленского закончились ничем, поскольку тот не смог предоставить убедительных аргументов. Отмечается, что список украинских целей на территории РФ «значительно превышает» количество ракет, которые Вашингтон или любая другая страна могли бы предоставить Украине.

Ранее The New York Times сообщала, что один из секретных пунктов «плана победы» Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS. Как утверждает источник издания, США сочли это требование «совершенно невыполнимым».

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Комментарии
25
твой отец ля
57 минут
«Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался» сообщил генерал-полковник украинских войск Дмитрий Марченко)))
4688643952
1 час
криворожского грустного гномика шваркнул хозяин
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