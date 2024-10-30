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Власть Путин: помощи участникам СВО недостаточно

Путин: помощи участникам СВО недостаточно

2 195
15 комментариев

Президент России считает, что все еще не хватает поддержки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом Владимир Путин заявил в среду, 30 октября, на совещании с членами правительства РФ, трансляция которого велась онлайн.

Как рассказал президент РФ, не так давно он общался с военнослужащими, которые стали инвалидами в результате боевых действий на Украине. Участники СВО ни на что не жаловались, но Путин все равно поручил своим коллегам из администрации пообщаться с каждым из военнослужащих, чтобы узнать об условиях их жизни и трудовой деятельности. Выяснилось, что многие участники СВО не могут даже трудоустроиться.

Так, Владимир Путин подчеркнул, что помощи участникам СВО все еще недостаточно. По его словам, в настоящее время остается много проблем в плане поддержки военнослужащих. В связи с этим президент призвал членов правительства России разрешить все вопросы в этой сфере.

Напомним, летом этого года президент России Владимир Путин обратил внимание на систему отпусков для участников специальной военной операции. Путин отметил, что «там не всё еще должным образом организовано». Осенью стало известно, что участники СВО смогут получать медицинскую помощь в ближайших государственных медорганизациях во время отпуска.

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Путин Помощь участникам СВО
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Комментарии
15
07.10.1952
1 час
В Петербурге не стали взыскивать с участников СВО долгов на ₽1,2 млрд. В случае гибели заемщика или признания его инвалидом первой группы долг полностью списывается. За два с половиной года судебные приставы приостановили почти 952 тыс. дел по принудительному взысканию долгов с участников СВО.
tigr
30 минут
прежде чем начинать надо было подумать стоит ли овчинка выделки.
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