Путин: помощи участникам СВО недостаточно

Президент России считает, что все еще не хватает поддержки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом Владимир Путин заявил в среду, 30 октября, на совещании с членами правительства РФ, трансляция которого велась онлайн.



Как рассказал президент РФ, не так давно он общался с военнослужащими, которые стали инвалидами в результате боевых действий на Украине. Участники СВО ни на что не жаловались, но Путин все равно поручил своим коллегам из администрации пообщаться с каждым из военнослужащих, чтобы узнать об условиях их жизни и трудовой деятельности. Выяснилось, что многие участники СВО не могут даже трудоустроиться.



Так, Владимир Путин подчеркнул, что помощи участникам СВО все еще недостаточно. По его словам, в настоящее время остается много проблем в плане поддержки военнослужащих. В связи с этим президент призвал членов правительства России разрешить все вопросы в этой сфере.



Напомним, летом этого года президент России Владимир Путин обратил внимание на систему отпусков для участников специальной военной операции. Путин отметил, что «там не всё еще должным образом организовано». Осенью стало известно, что участники СВО смогут получать медицинскую помощь в ближайших государственных медорганизациях во время отпуска.