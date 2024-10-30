«Ты классный мужик». Борис Вишневский* сложил мандат из-за закона об «иноагентах»

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







После почти 13 лет в Заксобрании его покидает депутат, журналист, право- и градозащитник — и просто человек, который многим успел помочь. Из-за закона об иноагентах Борис Вишневский сложил с себя полномочия, не дожидаясь, пока за него это сделают коллеги.

«Фонтанка» вспоминает эту долгую историю

Корреспондент «Фонтанки» сам наблюдал, как это бывает: завидев в метро депутата Вишневского, какая-то женщина восклицает: «Борис Лазаревич, здравствуйте!» Да, усредненного городского парламентария нынче нечасто встретишь в подземке. Здороваться в метро, на улице, в магазинах Вишневскому приходится часто — узнаваем, и в этом плане, да и во многих других, он исключение.

Одним исключением теперь станет меньше. Заксобрание Петербурга 30 октября утвердило проект постановления о досрочном сложении полномочий Вишневским. «За» проголосовал 41 депутат из 50, восемь и сам Вишневский не стали участвовать в голосовании. Уйти из парламента депутата заставил закон об иностранных агентах, который запретил людям с таким статусом избираться в депутаты. Тем, кто избрался раньше, дали срок до 11 ноября на оспаривание. Оспорить не смог никто.

+2

Справка: Министерство юстиции 29 марта 2024 года внесло Вишневского в реестр иностранных агентов. Ведомство пояснило, что депутат «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Вишневским Борисом Лазаревичем либо касается деятельности иностранного агента Вишневского Бориса Лазаревича.

С конца марта 2024 года, когда был выдан проблемный статус, каждую среду на заседании петербургского парламента в Мариинском дворце при перекличке и перед выступлениями депутата его так и представляли: «Борис Вишневский, признанный Минюстом иностранным агентом». А он добавлял: «С решением Минюста категорически не согласен». То же самое — на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа или любой комиссии, где выступал Вишневский. На двери его кабинета тоже появилась «иноагентская» табличка.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Его политической биографии почти 35 лет — с момента первого появления в органах власти и работа при всех пяти мэрах/губернаторах Петербурга. В политику Вишневского привел коллега и старый друг Александр Шишлов, сегодня — глава фракции «Яблока» в Заксобрании. Потребовал, чтобы приятель отвлекся от написания докторской и отправился выдвигаться в депутаты Московского райсовета в 1990 году.

Сам он двумя своими самыми большими достижениями называет защиту парка Малиновка от застройки храмовым комплексом и Конюшенное ведомство, которое не стало комплексом апартаментов.

Для понимания, насколько это долгая история: вот мы сейчас со второго раза вроде бы начинаем строить высокоскоростную магистраль от Петербурга до Москвы. Но еще на предыдущем этапе этого мегапроекта, во второй половине 90-х, терминал для суперскоростных поездов хотели прописать на том месте, где сейчас высится «Галерея». И Смольный был готов дать гарантии по валютному кредиту для застройщика. Но это решение не успело получить визу Заксобрания: Вишневский, тогда еще не депутат, написал около 300 поправок, парламент рассматривал их несколько заседаний и не успел до дефолта 1998 года, после которого городские власти сами отказались от этого строительства.

В этой же биографии Охтинский мыс, где должен был встать небоскреб, десятки памятников архитектуры Петербурга и городских зеленых зон. После акций протеста мотался по отделениям полиции и вытаскивал задержанных. Протестовал против нынешнего исполнения платных парковок. Требовал прозрачности бюджета — и отдельно Резервного фонда. Настаивал на ускорении очередей на жилье.

И, даже не имея возможности своим одиночным (или не совсем одиночным) голосованием на что-то повлиять в парламенте, выступал в роли, которую за границей называют whistleblower. То есть, будучи депутатом, направлял запросы в органы власти и получал ответы, которые кто другой бы мог ждать месяцами, — о планах городской администрации, о ее расчетах и резонах.

Девелоперы могли бы в ответ предъявить свой список — застывшие на многие месяцы и даже годы проекты, Конюшенное ведомство, не ставшее апартаментами благодаря усилиям депутата и сейчас пустующее и разваливающееся без реставрации, многолетняя яма на месте, где потом появилась «Галерея». Охта, так и оставшаяся пока пустырем, — новый Петербург растет теперь в Лахте. Но это вечный петербургский спор бизнеса и градозащиты.

«Фонтанка» спросила о Вишневском известных людей, сторонников и оппонентов депутата. У тех, кто согласился говорить (а многие отказались), есть кое-что общее: признание заслуг и уважение к сложившему полномочия депутату.

Александр Шишлов, глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга:



Вынужденный уход Бориса Вишневского из Законодательного собрания лишает петербургских избирателей яркого представителя, всегда страстно защищавшего их интересы, а петербургский парламент — высокопрофессионального, энциклопедически образованного законодателя.

Внесение в реестр иноагентов уже давно не связано с наличием иностранного финансирования, как это декларировалось вначале.

Отмена результатов выборов путем лишения депутатов мандата за якобы «иностранное влияние», а фактически — за несогласие с «официальной» позицией противоречит конституции.

Игорь Албин, бывший вице-губернатор Петербурга:

Наше знакомство состоялось в тот момент, когда по представлению Георгия Сергеевича Полтавченко моя кандидатура была внесена в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в качестве кандидата для назначения на должность вице-губернатора. Скажу честно, для меня, бывшего федерального министра, губернатора, сенатора, процедура выглядела не более чем формальностью. Но я сильно недооценивал политическую жизнь Северной столицы. Важная роль в формировании городской повестки принадлежала именно депутатам, общественникам, градозащитникам, среди которых — известные на всю страну люди: Александр Сокуров, Григорий Явлинский, Вячеслав Макаров, Оксана Дмитриева и другие петербуржцы.

Был весьма заметен и Борис Вишневский. Боря, как и большинство его коллег, настороженно относился к кадрам, пришедшим извне. Тем более это нарушало давно установившуюся в России традицию: кадры для страны президент России Владимир Путин часто находил в Граде Петра.

С Борисом Лазаревичем у нас завязалась полемика по перспективам развития городского хозяйства, которую мы вели в социальных сетях, немало забавляя своих читателей. Не обошлось и без глупостей. Борис Вишневский перешел на мои «персональные данные», я же в какой-то момент назвал депутата «клокочущей пустотой». Это продолжалось пару месяцев, и вот журналистская братия решила устроить нам полноценную дуэль в прямом эфире. Я никогда не уклонялся от прямого столкновения с противником и дал согласие на участие в телешоу в студии 5-го канала, параллельно погружаясь в историю жизни Бориса Лазаревича. И чем больше я узнавал о своем оппоненте, тем симпатичнее он выглядел в моих глазах: ученый, политик, бард, хороший, умный, добрый человек, который работает на благо любимого города.

Минут за десять до эфира в студии установилась обстановка предстоящего боя и напряжения. Я подошёл к Боре и сказал: «Прости меня, дурака, мало о тебе знал и много глупостей наговорил. Ты классный мужик, давай работать вместе на благо жителей нашего города». С тех пор у меня появился друг — Боря Вишневский. Не всегда совпадают наши взгляды на происходящее в стране и в мире. Но в одном я уверен — Боря настоящий во всём, даже в своих заблуждениях. Спасибо за дружбу, Борис Лазаревич!

Александр Сокуров, режиссер:

Очень плохо, что мы лишаемся этого депутата. Это на самом деле большая потеря для города, для избирателей, для градозащитного движения и для очень многих граждан, которым он всегда помогал. Он никогда не отказывался от помощи людям — молодым, старым, каким угодно. И на мой взгляд, это большая ошибка законодателей, которые полагают, что депутатам можно депутатские полномочия вот так аннулировать как следствие какой-то политической ситуации. На мой взгляд, это неконституционные законы, потому что выбор народа нельзя вот так отбирать.

Павел Крупник, глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга:

Мое отношение к Борису Вишневскому он прекрасно знает и понимает. От себя лично хочу пожелать ему здоровья.

Михаил Амосов, депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России — За правду!»

Я считаю, что система, которая выдавливает таких людей из государственной власти, несправедливая и неэффективная, понимаете? Я не понимаю, почему они Вишневского объявили иноагентом. Я просто знаю Вишневского, я понимаю, что он не брал деньги за границей. Я не всегда с ним совпадал, но у него есть своя обоснованная позиция, он работает на благо страны, так, как он это понимает.

Георгий Полтавченко, бывший губернатор Петербурга:

Я считаю, активный депутат, со своей личной жизненной позицией. Старался, мне кажется, работать и отрабатывать то доверие, которое оказывали ему избиратели. Как у него получалось - им решать. В принципе, у меня с ним были конструктивные отношения.

Константин Чебыкин, депутат от «Единой России» в Заксобрании Петербурга:



Вы знаете, честно скажу, что Борис Лазаревич (когда мы в неофициальной обстановке, мы с ним на «ты» общаемся), это лично мое мнение, - что он один человек, когда у него есть трибуна, журналисты. А когда их нет, он совершенно другой человек. Где не надо публично какие-то политические очки получать. Неоднократно мы с ним по каким-то вопросам, в том числе и по его партии, общались. И он даже соглашался с моим мнением. Вообще, в этой ситуации мое мнение, что он немного ведомый человек. И люди, которые его во всё это втянули, они всё равно остаются в политике и продолжают дальше работать.

Если посмотреть его биографию, то он был в коммунистическое время против коммунистов, в наше время — против действующей партии. Он все время был против.

Я прекрасно помню, как мы с ним взаимодействовали по парку на Смоленке, прекраснейший парк, один из лучших парков, которые созданы на Васильевском острове.

Я знаю Бориса Лазаревича с двух сторон. Один он — человек, который с трибуны выступает и все время против либо пытается так ситуацию развернуть, что как бы он молодец, а все остальные не совсем. И я знаю человека, который в неформальной обстановке, когда не было ни журналистов, ни кого-то другого, пришел ко мне и сказал, что он очень хочет помогать нашим людям, которые попали в очень сложную ситуацию, например, в Мариуполе. Я могу сказать, что он с душой отнесся.

Александр Ржаненков, депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России»:



Знаю я его давно, с конца 80-х годов. Он тогда работал в Московском районном совете и занимался, кстати, социальной сферой. Он всегда был активным, высказывал свою позицию. Но в рамках действия законодательства он вынужден сложить полномочия. Я знаю, что он занимается оспариванием, но то, что он много помогал конкретным людям и занимался этим, — это факт. Мало того, мы с ним всегда были в хороших дружеских отношениях на протяжении всего этого периода времени.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Жизнь так столкнула и распорядилась, что три года назад мы были на округе с ним конкурентами, при этом ни он, ни я не позволяли себе каких-то мотивов, которые бы нам помешали быть в нормальных дружеских отношениях. Это продолжается и сейчас. К сожалению, так сложилось, что он вынужден подавать в отставку в силу законных оснований как иноагент. Но думаю, что свою деятельность он будет продолжать в другом формате, заниматься правозащитной деятельностью, чему он уделял много внимания.

«Иноагентскую» табличку с двери парламентского кабинета уже бывший депутат заберет с собой. А в кабинете Бориса Вишневского осталась говорящая надпись: «Так будет не всегда».



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»