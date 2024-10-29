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Политика Трамп пообещал предотвратить Третью мировую и наладить отношения с РФ и КНР, если станет президентом

Трамп пообещал предотвратить Третью мировую и наладить отношения с РФ и КНР, если станет президентом

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7 комментариев

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал американцам, что предотвратит Третью мировую войну и наладит отношения с Россией и Китаем, если одержит победу на президентских выборах США. Выступление бывшего президента Америки состоялось во вторник, 29 октября. Онлайн-трансляцию вело New York Post.

Дональд Трамп выступил перед сторонниками Республиканской партии США и журналистами в поместье Мар-а-Лаго. В своей речи кандидат в президенты заявил, что если победит на выборах, то не допустит мирового вооруженного конфликта.

«Мы не отправимся на войну. Третьей мировой войны у нас не будет. Но если мы когда-нибудь пойдем на войну, вам лучше надеяться, что у нас все еще есть промышленность с прекрасными танками и всем остальным, что нам нужно для ведения войны. Самолеты, танки и тому подобное», — заявил Трамп.

Помимо этого, республиканец подчеркнул, что США наладит отношения и с Китаем, и с Россией, и с другими странами в том случае, если Трамп выиграет в президентской гонке. Кроме того, кандидат в президенты раскритиковал некоторых американских политиков, которые утверждали, что он и его команда вступили в сговор с Россией. По его мнению, такие слухи могли угрожать стране.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп предупреждал, что опасается наступления Третьей мировой войны в ближайшие месяцы из-за политики нынешней администрации Белого дома. «Беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — сказал Трамп.

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Дональд Трамп Выборы Третья мировая война
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Комментарии
7
Klaustrofobik
16 минут
Ох уж мне эти сказочки. Прям как дома у нас вещает Единая Россия ))
Рострелли
8 минут
Лучше бы мешки ворочал. У них там чо, вменяемых совсем нету?
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