Трамп заявил о возможном начале Третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опасается, что Третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы из-за политики нынешней администрации Белого дома. Об этом он заявил в воскресенье, 13 октября, в ходе митинга в Калифорнии, передает ТАСС.

«Беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — сказал Трамп.

На мероприятии Дональд Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на президентских выборах. Также он заявил, что сможет «прекратить хаос на Ближнем Востоке».