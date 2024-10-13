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Политика Трамп заявил о возможном начале Третьей мировой войны в ближайшие месяцы

Трамп заявил о возможном начале Третьей мировой войны в ближайшие месяцы

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9 комментариев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опасается, что Третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы из-за политики нынешней администрации Белого дома. Об этом он заявил в воскресенье, 13 октября, в ходе митинга в Калифорнии, передает ТАСС.

«Беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — сказал Трамп.

На мероприятии Дональд Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на президентских выборах. Также он заявил, что сможет «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

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Комментарии
9
Evgeniy Opel_Reshetov
2 часа
Она уже давно идёт. Если кто не в курсе.
282738455
2 часа
" из-за людей, которые у нас есть" Это он еще плохо знает людей, которые есть у нас!
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