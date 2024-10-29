Умер участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

На 56-м году жизни умер советник генерального директора госкорпорации «Росатом» и участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. Об этом 29 октября в своей социальной сети сообщил депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов.

«Беда не приходит одна. Две недели назад ушел из жизни создатель Сети НН А. С. Лерман. Сегодня ушёл последний генеральный директор Черемисинов Андрей Валерьевич. 55 лет. Ужасно. Светлая ему память», — написал политик. Причина смерти не называется.

Черемисинов долгое время занимал должность гендиректора телекомпании «Сети-НН». Общественности он стал известен благодаря участию в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в качестве защитника знатоков.

Как пишет StarHit, гражданская панихида по Черемисинову состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября.

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