Ланской мост через Черную речку уходит на ремонт. Движение по нему ограничат

С 31 октября по 3 ноября будет ограничено движение по Ланскому мосту, что в створе Ланского шоссе и Школьной улицы, сообщает 29 октября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». На переправе начинается ремонт дорожного покрытия. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, асфальт будут менять поэтапно.

Ремонт затронет и проезжую часть, и тротуары. На дороге отфрезеруют старое изношенное покрытие и уложат новое, а на тротуарах заменят гидроизоляцию, устроят защитный слой и тоже обновят асфальт. Всего предстоит обновить более 1100 квадратных метров покрытия.

Сейчас у «Черной речки» ремонтируют дорожное покрытие на Чернореченском мосту. Движение там ограничено до 30 октября. По данным «Яндекс.Пробок», движение у моста затруднено и днем, и вечером.

Новые ограничения стартуют в последний день октября и в Красном Селе. Для ремонта дороги там на один день ограничат проезд по Кингисеппскому шоссе от площади Воинской Славы до Нарвской улицы: в направлении от площади к Нарвской движение будет закрыто, сообщает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Объехать участок можно будет по Гатчинскому шоссе, Красногородской и Нарвской улицам, Ивангородскому проспекту, улице Свободы, проспекту Ленина, улице Юных Пионеров, Кингисеппскому шоссе и Гаражной улице.