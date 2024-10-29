Путин утвердил МРОТ на 2025 год

Принятый Государственной думой законопроект поступил на подпись главе государства несколькими днями ранее. Он устанавливает новый МРОТ с начала следующего года: 22 440 рублей.

В текущем году МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, со следующего года он вырастет на 16,6 %.

В феврале текущего года, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Путин заявил, что к 2030 году МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей.