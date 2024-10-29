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Власть Финансы Путин утвердил МРОТ на 2025 год

Путин утвердил МРОТ на 2025 год

2 021
16 комментариев

Президент России Владимир Путин 29 октября утвердил поправки к Федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда». Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Принятый Государственной думой законопроект поступил на подпись главе государства несколькими днями ранее. Он устанавливает новый МРОТ с начала следующего года: 22 440 рублей.

В текущем году МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, со следующего года он вырастет на 16,6 %.

В феврале текущего года, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Путин заявил, что к 2030 году МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

Также сегодня президент России призвал беречь кадровый потенциал России, рассказал, что важно улучшить условия работы на рынке труда, заявил, что уровень безработицы в России снижается с каждым кварталом, и анонсировал новую систему оплаты труда бюджетников.

По словам Путина, в целом по России зарплаты растут, причем опережая инфляцию.

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Путин МРОТ 2025 год Закон Подпись
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Комментарии
18
282768225
43 минуты
Шоб ему жить на этот один МРОТ
Игорь Протасов
37 минут
Аж 22440?! Рублей?! В месяц?! Европа и Америка громко плачут от зависти :-)
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