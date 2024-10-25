Закон о повышении МРОТ на 2025 год — на подписи у Путина

Закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей направлен на подпись президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в карточке законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает ТАСС.

Согласно принятым поправкам, с первого января следующего года МРОТ составит 22 440 рублей в месяц.

В текущем году МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, со следующего года он вырастет на 16,6%.

Соответствующие поправки к Закону «О минимальном размере оплаты труда» ранее приняли в Госдуме. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения затронут 4,2 миллиона работающих россиян. Он также добавил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.