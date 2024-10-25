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Власть Финансы Закон о повышении МРОТ на 2025 год — на подписи у Путина

Закон о повышении МРОТ на 2025 год — на подписи у Путина

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12 комментариев

Закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей направлен на подпись президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в карточке законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает ТАСС.

Согласно принятым поправкам, с первого января следующего года МРОТ составит 22 440 рублей в месяц.

В текущем году МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, со следующего года он вырастет на 16,6%.

Соответствующие поправки к Закону «О минимальном размере оплаты труда» ранее приняли в Госдуме. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения затронут 4,2 миллиона работающих россиян. Он также добавил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

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Комментарии
13
Заливщик голосовых планок
1 час
Благодетель! :)
Игорь Протасов
1 час
Аж 22 440 рублей в месяц?! ЕС и США тихо плачут от зависти :-)
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