Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с нового года

Депутаты Госдумы 22 октября приняли во втором и третьем чтении поправки в законопроект «О минимальном размере оплаты труда». Изменится МРОТ с 1 января 2025 года.

С начала года минимальная зарплата вырастет на 17 % и составит 22 440 рублей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения затронут 4,2 миллиона работающих россиян. Он добавил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

«Поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента», — отметил Володин. В июне 2024 года на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин сообщил, что с 2025 года в России установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой.