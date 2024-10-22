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Общество Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с нового года

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с нового года

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13 комментариев

Депутаты Госдумы 22 октября приняли во втором и третьем чтении поправки в законопроект «О минимальном размере оплаты труда». Изменится МРОТ с 1 января 2025 года.

С начала года минимальная зарплата вырастет на 17 % и составит 22 440 рублей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, изменения затронут 4,2 миллиона работающих россиян. Он добавил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

«Поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента», — отметил Володин. В июне 2024 года на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин сообщил, что с 2025 года в России установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой.

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Комментарии
13
Отец Родной
1 час
Инфляция 4% , а мрот на 17%? Среднего классу прибыло наконец! Теперь заживут люди
-4*
1 час
Это какой-то позор! Даёшь уровень достатка европейских стран!
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