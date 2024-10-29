На развязке КАД возле Бронки закрыт съезд на дамбу

Дорожные работы временно оставили водителей без одного из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга в районе Бронки.
С 9:30 29 октября закрыт съезд № 8 на развязке Бронка на 116-м километре КАД, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС. Речь идет о въезде на дамбу в сторону Кронштадта при движении от Соснового Бора.
На участке меняют барьерное ограждение. Перекрытие будет действовать до окончания работ.
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