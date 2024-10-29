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Авто Город Петербуржцев предупреждают о необходимости обновить парковочное приложение

Петербуржцев предупреждают о необходимости обновить парковочное приложение

5 689
11 комментариев

Чтобы оплачивать парковку в Петербурге через мобильное приложение, его необходимо обновить. Об этом 29 октября напоминают в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

В Петербурге обновили информационную систему парковочного пространства. Теперь пользователям нужно обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга» на своих смартфонах, чтобы оно работало корректно и позволяло оплачивать парковку. В зависимости от операционной системы сделать это можно в RuStore, GooglePlay или AppStore.

На сегодняшний день парковочную сессию можно оплатить через мобильные приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и «Парковки России», личный кабинет на сайте парковочного пространства, паркоматы и СМС на номер «3065» для абонентов МТС, «Мегафона», «Билайна» и «Теле2». О возможности оплаты через приложения партнеров в Центре управления парковками сообщат отдельно.

Напомним, 24 октября автомобилисты в Петербурге столкнулись с невозможностью оплатить парковку. Сбой объяснили техработами по обновлению системы. Во время их проведения за неоплаченную парковку не штрафовали. 26 октября автомобилистам пришло уведомление о необходимости обновить приложение, но для владельцев устройств на iOS была доступна лишь оплата через сайт. 28 октября обновленное приложение стало доступно и для «яблочной» техники.

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Комментарии
11
Петренков Эдуард
3 часа
Послушал рекомендацию и вчера удалил приложение. Есть другое приложение, рабочее и действующее еще и в Москве. Мне эти танцы за мои же деньги с бубном под дождем неинтересны.
В д. Гадюкино - дожди.
3 часа
Говорят, после обновления ваши данные прямо Байдену уйдут. Не знаю, правда или нет.
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