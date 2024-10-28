Все починили. Петербуржцам рассказали, что сделать, чтобы снова оплачивать парковки через приложение

Автомобилистов с айфонами предупредили о необходимости обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Сделать это следует для корректной работы приложения после завершения его модерации, сообщают 28 октября на официальной странице СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

«Приложение стало работать быстрее. Поменяли технологии и пользовательский интерфейс. Работаем дальше», — сообщается на странице «Парковки Санкт-Петербурга» в AppStore.

Отмечается, что для обновленной версии требуется iOS 13.0 или новее.

Ранее «Фонтанка» рассказала, что 26 октября пользователи iOS столкнулись с проблемой при оплате парковки. Автомобилистам с айфонами пришлось оплачивать платную стоянку через сайт. В Центре управления парковками объяснили, что причина сбоев — плановые технические работы по обновлению системы.