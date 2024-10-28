Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 758мм 83%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Когда начнут строить Широтную
Что говорят пострадавшие на Восстания
Промышленный Петербург
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Куда сводить ребенка на каникулах
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Все починили. Петербуржцам рассказали, что сделать, чтобы снова оплачивать парковки через приложение

Все починили. Петербуржцам рассказали, что сделать, чтобы снова оплачивать парковки через приложение

3 068
5 комментариев

Автомобилистов с айфонами предупредили о необходимости обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга». Сделать это следует для корректной работы приложения после завершения его модерации, сообщают 28 октября на официальной странице СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

«Приложение стало работать быстрее. Поменяли технологии и пользовательский интерфейс. Работаем дальше», — сообщается на странице «Парковки Санкт-Петербурга» в AppStore. 

Отмечается, что для обновленной версии требуется iOS 13.0 или новее. 

Ранее «Фонтанка» рассказала, что 26 октября пользователи iOS столкнулись с проблемой при оплате парковки. Автомобилистам с айфонами пришлось оплачивать платную стоянку через сайт. В Центре управления парковками объяснили, что причина сбоев — плановые технические работы по обновлению системы.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
pgrad
1 час
Кто-то оттестировал на своем кармане бюджет на тестирование??
zimirev
20 минут
Вранье , не работает 😡
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45