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Авто Город Владельцев «Айфонов» отправили на сайт. Рассказываем, как теперь можно оплатить парковку в центре Петербурга

Владельцев «Айфонов» отправили на сайт. Рассказываем, как теперь можно оплатить парковку в центре Петербурга

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4 комментария

Для оплаты стоянки в зоне платной парковки в Петербурге необходимо обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга» с помощью RuStore и GooglePlay. Для владельцев устройств на iOS оплата доступна на сайте, сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» 26 октября.

Водителям пришло уведомление, в котором сказано, что приложение необходимо обновить. Правда, владельцам «Айфонов» такую опцию не предложили и ограничились альтернативой в виде ссылки на сайт.

На время проведения работ штрафы не выписывались. “После стабилизации работы обновлённой системы у автомобилистов будет 30 минут для оплаты», — рассказали тогда в учреждении.

В «Городском центре управления парковками» отметили, что изменения связаны с переводом системы парковочного пространства города на отечественное ПО. Сейчас оплата доступна в обновленном мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» и «Парковки России», в паркоматах, а также в личном кабинете на сайте.

«О доступности оплаты парковки с использованием других способов будет сообщено ополнительно», — уточнили в центре.

Проблемы с оплатой парковки в Петербурге начались утром 24 октября. Тогда в центре управления парковками объяснили, что причина — плановые технические работы по обновлению системы Единого городского платного парковочного пространства. Горожанам пообещали «обновленное приложение и усовершенствованную систему оплат».

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Парковка Платная парковка в Петербурге Оплата парковки
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Комментарии
6
МихейТ
8 минут
сразу было не сказать, что сбой до субботы, забота о горожанах как всегда на уровне
alexpv
5 минут
А для айфона могли бы хоть мобильную адаптированную версию сайта сделать, как многие, кто под санкции попал теперь делают.
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