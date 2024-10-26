Владельцев «Айфонов» отправили на сайт. Рассказываем, как теперь можно оплатить парковку в центре Петербурга

Для оплаты стоянки в зоне платной парковки в Петербурге необходимо обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга» с помощью RuStore и GooglePlay. Для владельцев устройств на iOS оплата доступна на сайте, сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» 26 октября.

Водителям пришло уведомление, в котором сказано, что приложение необходимо обновить. Правда, владельцам «Айфонов» такую опцию не предложили и ограничились альтернативой в виде ссылки на сайт.

Источник: читатель «Фонтанки»







На время проведения работ штрафы не выписывались. “После стабилизации работы обновлённой системы у автомобилистов будет 30 минут для оплаты», — рассказали тогда в учреждении.

В «Городском центре управления парковками» отметили, что изменения связаны с переводом системы парковочного пространства города на отечественное ПО. Сейчас оплата доступна в обновленном мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» и «Парковки России», в паркоматах, а также в личном кабинете на сайте.

«О доступности оплаты парковки с использованием других способов будет сообщено ополнительно», — уточнили в центре.

Проблемы с оплатой парковки в Петербурге начались утром 24 октября. Тогда в центре управления парковками объяснили, что причина — плановые технические работы по обновлению системы Единого городского платного парковочного пространства. Горожанам пообещали «обновленное приложение и усовершенствованную систему оплат».