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Город В Смольном рассказали о необычных деревьях, которые появились в городе впервые

В Смольном рассказали о необычных деревьях, которые появились в городе впервые

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1 комментарий

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко рассказал в эфире городского телеканала «Санкт-Петербург» 28 октября о том, какие необычные деревья появились в городе этой осенью.

«Стараемся экспериментировать. В парке 300-летия в первый раз у нас появились плакучие яблони. Мы всегда стараемся, чтобы дерево было красивое, создавало визуально прекрасный эффект. Клёны, берёзы даже могут быть разными, если предоставить определённую свободу творчества сотрудникам садово-парковых хозяйств», — рассказал Пониделко в программе «Петербург — Город решений».

Директор садово-паркового хозяйства «Невское» Ольга Петрова отметила, что наиболее распространенными для посадок остаются стрессоустойчивые деревья и кустарники. В тренде сейчас липы, каштаны, клены, некоторые виды тополей, березы, яблони, рябины, сирень, кизильник, спирея.

«По-прежнему высаживаются тополи. Это мужские особи, которые не пылят. Тополь берлинский, тополь башкирский, тополь „Памяти Вавилова“, — рассказала Петрова.

За осень работники садово-паркововых хозяйств высадили в Петербурге 3,5 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников. Как отметил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко, за один день «Доброго субботника» петербуржцы высадили 900 новых деревьев.

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ПО ТЕМЕ
Василий Пониделко Комблаг Плакучие яблони Петербург Парк 300-летия
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Документы у деревьев проверили? Необычные... Знаем мы всяких необычных!
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