ФСБ прикрыла 59 подпольных оружейных мастерских в 39 регионах, в том числе в Петербурге

Деятельность более 120 подпольных оружейников пресекли в 39 российских регионах за август и сентябрь 2024 года. Об этом сообщили в ФСБ 28 октября.

В результате обысков у нелегальных оружейников изъяли 333 единицы огнестрельного оружия, в том числе гранатометы и огнеметы. Также было обнаружено более 290 килограммов взрывчатых веществ, 123 электродетонатора и около 633 тысяч различных патронов. Всего за два месяца силами ФСБ и Росгвардии была прекращена деятельность 59 подпольных мастерских. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в августе-сентябре в Москве, Петербурге, Севастополе, ДНР, в республиках Алтай, Бурятия, Ингушетия, Крым, Якутия и в других регионах.

Напомним, что по статье Уголовного кодекса РФ 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» нарушителям грозит лишение свободы на срок до 8 лет.