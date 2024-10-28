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Общество Смертность бездомных в Петербурге выросла в 1,5 раза

Смертность бездомных в Петербурге выросла в 1,5 раза

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13 комментариев

Смертность бездомных в Петербурге выросла в 1,5 раза. Согласно исследованию «Ночлежки», всего в 2023 году в России умерли больше 57 тысяч людей, проживающих на улицах. В топ-10 самых опасных мест для бездомной жизни после Краснодарского края и Петербурга вошли Магаданская и Московская области, Москва и т. д.

По данным Росстата за прошлый год, бездомные люди стали чаще умирать в крупных городах. Процент бездомных людей среди умерших растет с 3,57% в 2021 году до 4,65% в 2023-м.

Бездомные Петербурга, среди которых 71% мужчин и 29% женщин, в среднем умирают в возрасте 50 лет. В позапрошлом году их смертность составляла 1005 человек, в прошлом — уже 1532. Их шансы умереть от инфекций, заболеваний пищеварения и респираторных заболеваний в 4,2 раза выше.

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Комментарии
14
Slava_Rossii2
58 минут
"... в России умерли больше 57 тысяч людей, проживающих на улицах...." - Это позор для любой страны, которая называет себя развитой и социальной.
Отец Родной
50 минут
Борьбу бездомными можно считать успешной в этом году!
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