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Общество Облако плазмы добралось до Земли, его температура 700 тысяч градусов

Облако плазмы добралось до Земли, его температура 700 тысяч градусов

8 689
6 комментариев

К утру 28 октября до Земли долетело второе, «обещанное» ранее облако плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выброс солнечной массы. Художественное изображение

«Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 07:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа», — отмечается в сообщении.

Параметры плазмы тоже соответствуют расчётным: скорость солнечного вещества составляет около 600 км/с, температура — около 700 тысяч градусов. По дороге вещество остыло. Температура короны Солнца составляет от 1 до 2 миллионов градусов, и примерно такие значения имеет плазма в момент отрыва от Солнца (а иногда и более высокие, за счёт нагрева вспышкой).

Воздействие идёт сильное, несмотря на то, что облако задевает нас краем. Однако бури пока нет — магнитное поле Земли держится, но вряд ли этой «прочности» хватит на весь день. Скорее всего, скоро начнётся буря.

«Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль. Точнее говоря, по текущей ситуации это строгий ноль, но небольшой запас оставлен на случай, если ситуация резко изменится», — отмечают астрономы.


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Комментарии
6
Гость
2 часа
Что за олень этот текст выдумал? 😑
iigaza
3 часа
Вах! Баюсь, баюсь.
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