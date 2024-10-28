Облако плазмы добралось до Земли, его температура 700 тысяч градусов

К утру 28 октября до Земли долетело второе, «обещанное» ранее облако плазмы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Выброс солнечной массы. Художественное изображение Источник: xras.ru







«Фронт выброса был довольно резким, и по этой причине момент прихода оказался измерен довольно точно — около 07:15 по московскому времени. Вещество пришло почти точно по прогнозу с погрешностью менее часа», — отмечается в сообщении.

Параметры плазмы тоже соответствуют расчётным: скорость солнечного вещества составляет около 600 км/с, температура — около 700 тысяч градусов. По дороге вещество остыло. Температура короны Солнца составляет от 1 до 2 миллионов градусов, и примерно такие значения имеет плазма в момент отрыва от Солнца (а иногда и более высокие, за счёт нагрева вспышкой).

Воздействие идёт сильное, несмотря на то, что облако задевает нас краем. Однако бури пока нет — магнитное поле Земли держится, но вряд ли этой «прочности» хватит на весь день. Скорее всего, скоро начнётся буря.

«Вероятности полярных сияний в европейской части сегодня вечером почти ноль. Точнее говоря, по текущей ситуации это строгий ноль, но небольшой запас оставлен на случай, если ситуация резко изменится», — отмечают астрономы.