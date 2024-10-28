Водитель и пассажиры погибли в «Жигулях» на встречке в Новороссийске. Полиция показывает фото

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю







Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Новороссийске утром 28 октября, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

ДТП случилось в 6 часов утра по местному времени на дороге Новороссийск — Керченский пролив — на въезде в город, перед весовым постом в селе Владимировка, уточняет глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По предварительной версии, водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в большегруз SITRAK. На месте скончались водитель и два пассажира легковушки — двое мужчин и женщина.

Движение на трассе затруднено в обе стороны. «На месте работают пожарные, следователи, сотрудники ОГИБДД по городу Новороссийску, спасатели Службы спасения Новороссийска», — отмечает Кравченко.