Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 766мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Премьер Белоруссии в Петербурге
Нападение в Окее на Космонавтов
Почем переобуть машину
Задержали замглавы комтранса
Софийская овощебаза уехала
Рейтинги "Фонтанки"
Бизнес «Севкабель» переехал из Петербурга в Псков. На церемонии открытия показали кабель из блокадного Ленинграда

«Севкабель» переехал из Петербурга в Псков. На церемонии открытия показали кабель из блокадного Ленинграда

1 885
11 комментариев

В Пскове запустили предприятие по выпуску кабельной продукции в рамках проекта завода «Севкабель», сообщает ТАСС 26 октября.

Производство создано на территории завода ООО «СКТ групп». Губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что объем инвестиций составил 5 млрд рублей, на заводе создано 1700 рабочих мест. Глава региона отметил, что на заводе выпускается большое количество продукции, которая «востребована практически во всех стратегических отраслях экономики».

Перед церемонией запуска завода специалисты продемонстрировали музейный фонд завода «Севкабель», в том числе так называемый кабель жизни из блокадного Ленинграда.

В 2020 году петербургский завод «Севкабель» был признан банкротом. Общая задолженность предприятия перед кредиторами превышает 6 млрд рублей. В ноябре 2021 года арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение кредиторов обанкротившегося завода ГК «Севкабель». Тогда было решено, что предприятие переедет в Псков, а по его долгам расплатится «Акрон-холдинг».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Севкабель Банкротство Псков
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Maik5
1 час
Там аренда дешевле?
Заливщик голосовых планок
47 минут
"На церемонии открытия показали кабель из блокадного Ленинграда" - ну, раз современных кабелей нет, то пусть..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Новости компаний
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Новости компаний
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
Огни залива держат ритм
25 октября, 12:35