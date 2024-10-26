«Севкабель» переехал из Петербурга в Псков. На церемонии открытия показали кабель из блокадного Ленинграда

В Пскове запустили предприятие по выпуску кабельной продукции в рамках проекта завода «Севкабель», сообщает ТАСС 26 октября.

Производство создано на территории завода ООО «СКТ групп». Губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что объем инвестиций составил 5 млрд рублей, на заводе создано 1700 рабочих мест. Глава региона отметил, что на заводе выпускается большое количество продукции, которая «востребована практически во всех стратегических отраслях экономики».

Перед церемонией запуска завода специалисты продемонстрировали музейный фонд завода «Севкабель», в том числе так называемый кабель жизни из блокадного Ленинграда.

В 2020 году петербургский завод «Севкабель» был признан банкротом. Общая задолженность предприятия перед кредиторами превышает 6 млрд рублей. В ноябре 2021 года арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение кредиторов обанкротившегося завода ГК «Севкабель». Тогда было решено, что предприятие переедет в Псков, а по его долгам расплатится «Акрон-холдинг».