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Общество Новая вспышка высшего балла на Солнце. Она угрожает нам сильнее, чем предыдущая

Новая вспышка высшего балла на Солнце. Она угрожает нам сильнее, чем предыдущая

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3 комментария

На Солнце 26 октября зарегистрирована новая вспышка высшего балла, вторая за двое суток. Об этом сообщает на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

После недельного перерыва солнечная активность стала усиливаться в связи с выходом на видимую сторону звезды крупного активного центра 3872 (ранее 3842). В четверг в этом центре произошёл сильный взрыв уровня X3.3, результатом которого могут стать слабые магнитные бури сегодня.

«Именно этот активный центр стал в начале октября причиной самой крупной солнечной вспышки последних 7 лет — событие X9.0 от 3 октября. По этой причине есть перспективы усиления активности, так как магнитная конфигурация области уже подтвердила на практике свою способность накапливать и высвобождать ещё более значительные объёмы энергии», — отмечают в лаборатории.

На видео утренней вспышки запечатлен процесс выброса плазменного волокна — оно в межпланетном пространстве формирует наиболее плотную часть плазменного облака, выбрасываемого в сторону планет. Снимков самого облака пока нет.

«Окончательная траектория формируется на существенно больших высотах, от 2 до 3 солнечных радиусов от его поверхности. Вблизи от Солнца вещество распространяется вдоль линий магнитного поля часто по очень замысловатым траекториям, которые часто не имеют ничего общего с финальным направлением движения», — отмечают астрономы.

Максимум сегодняшней вспышки зарегистрирован в 10:19 мск, её балл, по предварительным оценкам, — X1.9. Это меньше, чем у предыдущей вспышки, но воздействие на Землю может оказаться заметно сильнее.

«Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца к направлению на Землю, и её влияние на Землю быстро растёт с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник следующей недели», — объясняют астрономы.

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Вспышка на Солнце Солнечная активность Магнитная буря
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Комментарии
3
Повестка дна
1 час
Только я вижу корреляцию между вспышками и безумием некоторых всем известных?
iigaza
1 час
Вообще-то энта новость актуальна лишь шпионам на орбитальной станции, штобы вовремя спрятаться.
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