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Общество «Вкус к атомным технологиям»: Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции

«Вкус к атомным технологиям»: Эрдоган предложил Росатому построить вторую АЭС в Турции

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1 комментарий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Росатому построить вторую атомную электростанцию в Турции. Об этом рассказал глава российской корпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT, передает ТАСС.

По словам топ-менеджера, речь идет о площадке «Синоп» на Черном море. Турецкий лидер уже обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, сейчас ведутся консультации на правительственном уровне, отметил Лихачев.

Турецкий бизнес, который «почувствовал вкус к атомным технологиям», также поддерживает идею, добавил глава Росатома. Он также отметил, что это будет «максимально унифицированное решение».

Строительство АЭС «Аккую», начатое в 2018 году, осуществляет дочерняя компания госкорпорации «Росатом». Первый блок введут в эксплуатацию в июле 2025 года. Это первая атомная электростанция в стране и первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate («строй-владей-эксплуатируй»).

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Росатом Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
42 минуты
На халяву путин хоть три постоит.
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