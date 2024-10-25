США в следующем году введут в эксплуатацию «космический глушитель» для подавления спутников России и Китая

США планируют ввести в эксплуатацию оружие для подавления спутников России и Китая уже в следующем году. Об этом 25 октября пишет Bloomberg.

Ожидалось, что поставки «космического глушителя» начнутся два года назад, но из-за технических трудностей срок поставок сдвинулся.

Система L3Harris Technologies Inc., известная как Meadowlands, предназначена для нанесения временного ущерба с целью противодействия растущему числу китайских и российских космических спутников. Ее проверочные испытания на системном уровне завершены, сообщили в командовании космических сил США. С января по март 2025 года планируется оценить боеготовность первых из 32 запланированных единиц.