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Технологии США в следующем году введут в эксплуатацию «космический глушитель» для подавления спутников России и Китая

США в следующем году введут в эксплуатацию «космический глушитель» для подавления спутников России и Китая

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11 комментариев

США планируют ввести в эксплуатацию оружие для подавления спутников России и Китая уже в следующем году. Об этом 25 октября пишет Bloomberg.

Ожидалось, что поставки «космического глушителя» начнутся два года назад, но из-за технических трудностей срок поставок сдвинулся.

Система L3Harris Technologies Inc., известная как Meadowlands, предназначена для нанесения временного ущерба с целью противодействия растущему числу китайских и российских космических спутников. Ее проверочные испытания на системном уровне завершены, сообщили в командовании космических сил США. С января по март 2025 года планируется оценить боеготовность первых из 32 запланированных единиц.

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Meadowlands Космический глушитель Оружие Подавление спутников
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Комментарии
11
ИванбезМарьи
1 час
а, что, россия много спутников запускает?
Отец Родной
50 минут
А чем рагозин плох? Он с этим справлялся лучше любых систем
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